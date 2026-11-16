Félix Barrios y Gema Martín se adjudican la 37 Media Maratón Elvas-Badajoz

Félix Barrios y Gema Martín se han adjudicado este domingo la 37 Media Maratón Elvas-Badajoz con un tiempo de 1h:05:21 y 1h:16:27, respectivamente.

Daniel Martins (1h:05:46) y Aitor Sánchez (1h:08:59) han sido segundo y tercero, respectivamente, en la categoría masculina.

En la femenina, la segunda ha sido Mercedes Pila (1h:21:11) y la tercera Soraya Cantos (1h:26:26).

En la prueba, organizada por la Fundación Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Badajoz con la colaboración de la Cámara Municipal de Elvas (Portugal), han participado 2.000 personas.