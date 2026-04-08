El ciclista cacereño Álvaro Domínguez, convocado con la selección española júnior

El ciclismo extremeño vuelve a estar de enhorabuena tras la convocatoria de Álvaro Domínguez con la Selección Española júnior para disputar la prestigiosa París-Roubaix, una de las pruebas más emblemáticas del calendario internacional.

El corredor cacereño, integrante del equipo Electromercantil-GR100, ha sido seleccionado por el técnico nacional Eleuterio Anguita para competir en esta emblemática prueba, una de las más exigentes y reconocidas del calendario internacional dentro de la Copa de las Naciones de la UCI.

Esta convocatoria supone además un reflejo del camino ya recorrido por otros ciclistas extremeños. Hace unos años, Pablo Lospitao, también procedente del Electromercantil-GR100 y hoy corredor profesional, vivió esta misma experiencia al ser convocado con la Selección Española júnior para disputar la París-Roubaix, evidenciando el potencial del ciclismo en la región.

La prueba se celebrará el próximo domingo 12 de abril, con salida desde Avesnes a las 10:00 horas. El recorrido constará de 105 kilómetros y contará con 17 tramos adoquinados, incluyendo sectores tan icónicos como Mons-en-Pévèle o el Carrefour de l’Arbre, que convertirán la jornada en un auténtico desafío.

La presencia del ciclista cacereño en esta cita internacional reafirma el buen momento del ciclismo extremeño y el trabajo que se viene desarrollando desde la Federación Extremeña de Ciclismo en la formación y proyección de jóvenes talentos.