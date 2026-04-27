Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños

RESULTADOS DEPORTIVOS DEL FIN DE SEMANA
FÚTBOL
División de Honor Juvenil
Diocesano- La Cruz Villanovense (2-1)
Hortaleza-Badajoz (2-1)
Liga Nacional Juvenil
Extremadura-Mérida (2-3)
Vedruna Cáceres-Cacereño (2-5)
Fuente de Cantos-La Cruz Villanovense B (2-2)
Moralo-Flecha Negra (3-0)
Hispanolusa-San Roque (1-3)
Badajoz B-Villafranca (2-4)
Ciudad de Plasencia-Santa Amalia (4-0)
Diocesano B-Zafra (3-1)
Don Benito-Don Bosco (2-2)
Primera RFEF Femenina
Atlético de Madrid B-Cacereño (0-2)
Segunda RFEF Femenina
Cacereño Atlético-Málaga (0-3)
SportExtremadura-Granada B (1-1)
Tercera RFEF Femenina
Cacereño Atlético B-San Miguel de Plasencia (1-4)
La Roca-Zafra (16-0)
Badajoz-Mérida (0-0)
Féminas Don Benito-Villanovense (2-2)
Extremadura Femenino-SportExtremadura B (2-1)
Primera RFEF Masculina
Arenas Club-Mérida (2-0)
Cacereño-Guadalajara (1-1)
Segunda RFEF Masculina
Extremadura-La Unión (4-2)
Coria-Elche ilicitano (4-0)
Tercera RFEF Masculina
Diocesano-Santa Amalia (0-0)
Montijo-Gévora (0-1)
Villanovense-Jerez (2-0)
Moralo-Azuaga (1-1)
Pueblonuevo-Calamonte (2-0)
Cabeza del Buey-Montehermoso (2-1)
Villafranca-Don Benito (1-0)
Badajoz-Puebla de la Calzada (5-0)
Llerenense-Jaraíz (1-1)
Primera División Extremeña (Liga Alma)
Grupo 1
Trujillo-Moralo B (4-0)
Torreorgaz-Chinato (4-0)
Ciudad de Plasencia-UP Plasencia (1-1)
Malpartida-Torrejoncillo (3-3)
Arroyo-Amanecer (0-0)
Piornal-Cabezuela (2-0)
Moraleja-Talayuela (1-2)
Grupo 2
Badajoz B-Hernando de Soto (2-3)
La Garrovilla-Villar del Rey (2-0)
Lobón-Cheles (7-0)
Valverdeño-Barbaño (2-1)
Sanvicenteño-Talavera (2-1)
San Jorge-Valdelacalzada (2-1)
Valdebótoa-Guadiana (0-2)
Grupo 3
Castuera-Almoharín (8-0)
Gimnástico Don Benito-Talarrubias (7-0)
Zarceño-Hernán Cortés (0-1)
Quintana-Miajadas (0-1)
Peleño-Campanario (4-0)
Monterrubio-Guareña (1-0)
Athletic Valle-Valdivia (3-2)
Grupo 4
Fuente de Cantos-Torremejía (2-3)
Belenense-Don Álvaro (1-1)
La Estrella-San Serván (2-1)
Bienvenida-Solana (1-0)
Gran Maestre-Mérida Promesas (1-1)
Usagre-Zafra (1-0)
Oliva-Aceuchal (2-1)
Segunda División Extremeña (Liga Blanu)
Grupo 1
Tiétar-Brocense (2-1)
Valdefuentes-Las Hurdes (1-4)
Ciudad de Plasencia B-Nuevo Plasencia (2-3)
Aceituna-Hervás (7-0)
Nuevo Cáceres-Navaconcejo (3-0)
Amanecer B-Jerte (1-3)
Casar de Cáceres-El Batán (0-0)
Grupo 2
Puebla de Alcocer-Herrera (2-4)
Madroñera-Fuenlabrada (0-2)
Esparragosa-Palazuelo (1-2)
Casas de Don Pedro-Metelinense (0-3)
Malpartida-Orellana (5-1)
Valdehornillo-San Bartolomé (2-2)
La Haba-Ilipense Zalamea (3-1)
Grupo 3
Don Bosco-Peña el Valle (3-1)
Olivenza UD-Puerta Palmas (4-2)
Obandina-Valencia de Alcántara (4-0)
Villanueva del Fresno-Puebla de la Calzada B (3-1)
San Roque-Alburquerque (2-2)
San Francisco de Olivenza-La Albuera (0-7)
La Roca-Hispanolusa (0-0)
Grupo 4
Monesterio-Santa Marta (0-1)
Higuera-Trujillanos (0-2)
Campillo-Vadesa (4-1)
Fregenal-Berlanga (2-0)
Alange-Juventud UVA (1-2)
Segureña-Jerez B (2-1)
Ribereña-Fornacense (2-0)
FÚTBOL SALA
Segunda División Femenina (Grupo 1)
Colegio San José-San Pablo Eivis (4-3)
Segunda División B (Grupo 4)
Tres Cantos-Jerez (4-1)
Grupo López Bolaños-Villalba (5-3)
Tercera División
Ciudad de Almendralejo-Badajoz Energía (6-5)
Burguillos-Arroyo (5-3)
Castañar de Ibor-Rena (6-7)
Talayuela-Jarandilla (1-7)
Cáceres Universidad-Granja (3-7)
Torrecillas-Salvatierra (5-2)
Navalmoral-Colegio San José (10-2)
Casar de Cáceres-Villagarcía (4-1)
BALONCESTO
División de Honor Baloncesto en Silla de ruedas
CD Ilunion-Mideba Extremadura (75-66)
Liga Femenina Challengue
Melilla-Al-Qázeres Extremadura (70-75)
Segunda FEB (Fase de ascenso a Primera FEB/Octavos Ida)
Cáceres Patrimonio-Sant Antoni Ibiza (72-84)
VOLEYBOL
Fase Final Superliga Masculina 2 (Las Palmas de Gran Canaria)
Grupo A
Almendralejo Extremadura-UBE L'Illa Grau (1-3)
Suac Canarias-Almendralejo Extremadura (3-0)
Fase Final (5ºvs6º)
Arona-Almendralejo Extremadura (3-0)