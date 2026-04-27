DEPORTES

Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños

En 1ªRFEF: Empata el Cacereño, pierde el Mérida. En 2ª: Doble triunfo para Extremadura y Coria. En 3ª: Gana el Badajoz, pierde el Don Benito, empata el Jaraíz. Triunfo además para el Villanovense y empate para el Moralo. En Baloncesto, gana Al-Qázeres, derrota en la Ida del Playoff por el ascenso para El Cáceres Patrimonio, que se la jugará en Ibiza.

Redacción

Extremadura |

Pelota de fútbol
Pelota de fútbol | Getty images

RESULTADOS DEPORTIVOS DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

División de Honor Juvenil

Diocesano- La Cruz Villanovense (2-1)

Hortaleza-Badajoz (2-1)

Liga Nacional Juvenil

Extremadura-Mérida (2-3)

Vedruna Cáceres-Cacereño (2-5)

Fuente de Cantos-La Cruz Villanovense B (2-2)

Moralo-Flecha Negra (3-0)

Hispanolusa-San Roque (1-3)

Badajoz B-Villafranca (2-4)

Ciudad de Plasencia-Santa Amalia (4-0)

Diocesano B-Zafra (3-1)

Don Benito-Don Bosco (2-2)

Primera RFEF Femenina

Atlético de Madrid B-Cacereño (0-2)

Segunda RFEF Femenina

Cacereño Atlético-Málaga (0-3)

SportExtremadura-Granada B (1-1)

Tercera RFEF Femenina

Cacereño Atlético B-San Miguel de Plasencia (1-4)

La Roca-Zafra (16-0)

Badajoz-Mérida (0-0)

Féminas Don Benito-Villanovense (2-2)

Extremadura Femenino-SportExtremadura B (2-1)

Primera RFEF Masculina

Arenas Club-Mérida (2-0)

Cacereño-Guadalajara (1-1)

Segunda RFEF Masculina

Extremadura-La Unión (4-2)

Coria-Elche ilicitano (4-0)

Tercera RFEF Masculina

Diocesano-Santa Amalia (0-0)

Montijo-Gévora (0-1)

Villanovense-Jerez (2-0)

Moralo-Azuaga (1-1)

Pueblonuevo-Calamonte (2-0)

Cabeza del Buey-Montehermoso (2-1)

Villafranca-Don Benito (1-0)

Badajoz-Puebla de la Calzada (5-0)

Llerenense-Jaraíz (1-1)

Primera División Extremeña (Liga Alma)

Grupo 1

Trujillo-Moralo B (4-0)

Torreorgaz-Chinato (4-0)

Ciudad de Plasencia-UP Plasencia (1-1)

Malpartida-Torrejoncillo (3-3)

Arroyo-Amanecer (0-0)

Piornal-Cabezuela (2-0)

Moraleja-Talayuela (1-2)

Grupo 2

Badajoz B-Hernando de Soto (2-3)

La Garrovilla-Villar del Rey (2-0)

Lobón-Cheles (7-0)

Valverdeño-Barbaño (2-1)

Sanvicenteño-Talavera (2-1)

San Jorge-Valdelacalzada (2-1)

Valdebótoa-Guadiana (0-2)

Grupo 3

Castuera-Almoharín (8-0)

Gimnástico Don Benito-Talarrubias (7-0)

Zarceño-Hernán Cortés (0-1)

Quintana-Miajadas (0-1)

Peleño-Campanario (4-0)

Monterrubio-Guareña (1-0)

Athletic Valle-Valdivia (3-2)

Grupo 4

Fuente de Cantos-Torremejía (2-3)

Belenense-Don Álvaro (1-1)

La Estrella-San Serván (2-1)

Bienvenida-Solana (1-0)

Gran Maestre-Mérida Promesas (1-1)

Usagre-Zafra (1-0)

Oliva-Aceuchal (2-1)

Segunda División Extremeña (Liga Blanu)

Grupo 1

Tiétar-Brocense (2-1)

Valdefuentes-Las Hurdes (1-4)

Ciudad de Plasencia B-Nuevo Plasencia (2-3)

Aceituna-Hervás (7-0)

Nuevo Cáceres-Navaconcejo (3-0)

Amanecer B-Jerte (1-3)

Casar de Cáceres-El Batán (0-0)

Grupo 2

Puebla de Alcocer-Herrera (2-4)

Madroñera-Fuenlabrada (0-2)

Esparragosa-Palazuelo (1-2)

Casas de Don Pedro-Metelinense (0-3)

Malpartida-Orellana (5-1)

Valdehornillo-San Bartolomé (2-2)

La Haba-Ilipense Zalamea (3-1)

Grupo 3

Don Bosco-Peña el Valle (3-1)

Olivenza UD-Puerta Palmas (4-2)

Obandina-Valencia de Alcántara (4-0)

Villanueva del Fresno-Puebla de la Calzada B (3-1)

San Roque-Alburquerque (2-2)

San Francisco de Olivenza-La Albuera (0-7)

La Roca-Hispanolusa (0-0)

Grupo 4

Monesterio-Santa Marta (0-1)

Higuera-Trujillanos (0-2)

Campillo-Vadesa (4-1)

Fregenal-Berlanga (2-0)

Alange-Juventud UVA (1-2)

Segureña-Jerez B (2-1)

Ribereña-Fornacense (2-0)

FÚTBOL SALA

Segunda División Femenina (Grupo 1)

Colegio San José-San Pablo Eivis (4-3)

Segunda División B (Grupo 4)

Tres Cantos-Jerez (4-1)

Grupo López Bolaños-Villalba (5-3)

Tercera División

Ciudad de Almendralejo-Badajoz Energía (6-5)

Burguillos-Arroyo (5-3)

Castañar de Ibor-Rena (6-7)

Talayuela-Jarandilla (1-7)

Cáceres Universidad-Granja (3-7)

Torrecillas-Salvatierra (5-2)

Navalmoral-Colegio San José (10-2)

Casar de Cáceres-Villagarcía (4-1)

BALONCESTO

División de Honor Baloncesto en Silla de ruedas

CD Ilunion-Mideba Extremadura (75-66)

Liga Femenina Challengue

Melilla-Al-Qázeres Extremadura (70-75)

Segunda FEB (Fase de ascenso a Primera FEB/Octavos Ida)

Cáceres Patrimonio-Sant Antoni Ibiza (72-84)

VOLEYBOL

Fase Final Superliga Masculina 2 (Las Palmas de Gran Canaria)

Grupo A

Almendralejo Extremadura-UBE L'Illa Grau (1-3)

Suac Canarias-Almendralejo Extremadura (3-0)

Fase Final (5ºvs6º)

Arona-Almendralejo Extremadura (3-0)

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