DEPORTES

Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños

En 1ªRFEF: Empata el Cacereño, pierde el Mérida. En 2ª: Doble triunfo para Extremadura y Coria. En 3ª: Gana el Badajoz, pierde el Don Benito, empata el Jaraíz. Triunfo además para el Villanovense y empate para el Moralo. En Baloncesto, gana Al-Qázeres, derrota en la Ida del Playoff por el ascenso para El Cáceres Patrimonio, que se la jugará en Ibiza.

Redacción