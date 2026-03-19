El español Tosha Schareina gana la etapa con llegada en Badajoz y reduce distancias con el liderato

El piloto español de motos Tosha Schareina, del equipo Monster Energy Honda, ganó este jueves la segunda etapa del Rally Raid de Portugal, con un total de 377 kilómetros de especial y 171 de enlace entre Grândola (Portugal) y Badajoz, y redujo su distancia con el actual líder, el australiano Daniel Sanders.

Schareina, que ya fue segundo en la jornada inaugural, registró un tiempo de 02:54:00 para llevarse esta etapa, la más larga del Rally, y se consolida por detrás de Sanders, del equipo Red Bull KTM Factory Racing, que también fue el más rápido en el prólogo inicial de la edición para determinar el orden de salida del primer día.

El piloto valenciano entró por delante por su compañero de equipo, el francés Adrien Van Beveren, segundo a 0:47, y de Sanders, tercero a 0:53. La prueba estuvo de nuevo marcada por el agua y el barro después de una jornada de intensas lluvias en el oeste de la Península.

De esta manera, se mantiene el podio de la primera jornada con los tres mismos pilotos, aunque Sanders conserva aún una ventaja de 1:18 respecto a Schareina y de 2:17 respecto a Van Beveren.

El también español Edgar Canet, del Red Bull KTM Factory, volvió a tener grandes sensaciones y terminó cuarto a 3:09, seguido de su compañero de equipo, el argentino Kevin Benavides, quinto a 3:49.

“Muy contento con las sensaciones en esta jornada, que ha sido dura por el agua. Hoy sí he tenido un buen ritmo de principio a fin. Preparados para mañana, que salimos con la afición española y espero que todos me animen. No puedo decir más, feliz con el resultado”, señaló Canet a los medios del equipo KTM Factory.