Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños

El Cacereño sale del descenso tras ganar al Castilla mientras que el Mérida pierde y se queda sin objetivos. El Coria se jugará el pase a la final en la vuelta tras empatar en la Isla. En tercera el Don Benito empataba en el 90 de penalti para ser campeón y ascender mientras que el Dioce desciende. En baloncesto el Al-Qazeres gana pero cae eliminado al igual que el Bosco Mérida y Sagrado Corazón y el BCB cae pero jugará la repesca

Imagen de archivo de un balón en un campo de fútbol | Pexels

RESULTADOS DEPORTIVOS DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

Fase Ascenso Segunda RFEF Femenina (Octavos-Vuelta)

Valencia Féminas B-Extremadura Femenino (6-0)

Primera RFEF Masculina

Barakaldo-Mérida (2-0)

Cacereño-Real Madrid Castilla (4-1)

Fase Ascenso Primera RFEF Masculina (Semifinal-Ida)

Coria-Minera (0-0)

Tercera RFEF Masculina

Llerenense-Calamonte (3-1)

Montijo-Santa Amalia (2-1)

Moralo-Don Benito (1-1)

Pueblonuevo-Azuaga (1-0)

Badajoz-Gévora (3-0)

Cabeza del Buey-Puebla de la Calzada (1-0)

Villanovense-Jaraíz (0-1)

Jerez-Montehermoso (5-1)

Diocesano-Villafranca (4-4)

Fase de Ascenso a Tercera RFEF Masculina

Ronda de Campeones (Ida)

UP Plasencia-Guadiana (2-1)

Zafra-Quintana (1-0)

Eliminatoria Octavos (Ida)

Talavera-La Estrella (0-4)

Fuente de Cantos-Castuera (1-1)

Hernán Cortés-Chinato (2-0)

Oliva-Trujillo (1-0)

Talayuela-Sanvicenteño (2-1)

Lobón-Peleño (0-1)

Fase de Ascenso a Liga ALMA (Primera División Extremeña) Semifinales-Ida

Palazuelo-Obandina (1-0)

El Batán-San Bartolomé (0-0)

Trujillanos-Nuevo Cáceres (0-0)

La Roca-Santa Marta (2-2)

FÚTBOL SALA

Segunda División Femenina

Bembrive-Colegio San José (8-2)

Fase de Ascenso a Segunda (Cuartos-Ida)

Las Cuevecitas-Grupo López Bolaños (2-6)

Fase de Ascenso a Segunda B (Semifinales-Ida)

Torrecillas-Rena (7-6)

Colegio San José-Navalmoral (1-2)

BALONCESTO

División de Honor Baloncesto en Silla de ruedas

Gran Canaria Santa Lucía-Mideba Extremadura (35-83)

Liga Femenina Challenge (Fase ascenso a Liga Femenina/Cuartos-Vuelta)

Osés Construcción-Al-Qazeres (58-67)

Tercera FEB (Fase de ascenso a Segunda FEB)

Playoff Líderes (Vuelta)

Damex Algeciras-Vitaly La Mar Badajoz (88-86)

Primera Eliminatoria (Ida)

Jaén Paraíso Interior-Sagrado Corazón Cáceres (97-70)

Colegio El Pinar Alhaurín-Bosco Mérida (83-69)

