Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños

RESULTADOS DEPORTIVOS DEL FIN DE SEMANA
FÚTBOL
Fase Ascenso Segunda RFEF Femenina (Octavos-Vuelta)
Valencia Féminas B-Extremadura Femenino (6-0)
Primera RFEF Masculina
Barakaldo-Mérida (2-0)
Cacereño-Real Madrid Castilla (4-1)
Fase Ascenso Primera RFEF Masculina (Semifinal-Ida)
Coria-Minera (0-0)
Tercera RFEF Masculina
Llerenense-Calamonte (3-1)
Montijo-Santa Amalia (2-1)
Moralo-Don Benito (1-1)
Pueblonuevo-Azuaga (1-0)
Badajoz-Gévora (3-0)
Cabeza del Buey-Puebla de la Calzada (1-0)
Villanovense-Jaraíz (0-1)
Jerez-Montehermoso (5-1)
Diocesano-Villafranca (4-4)
Fase de Ascenso a Tercera RFEF Masculina
Ronda de Campeones (Ida)
UP Plasencia-Guadiana (2-1)
Zafra-Quintana (1-0)
Eliminatoria Octavos (Ida)
Talavera-La Estrella (0-4)
Fuente de Cantos-Castuera (1-1)
Hernán Cortés-Chinato (2-0)
Oliva-Trujillo (1-0)
Talayuela-Sanvicenteño (2-1)
Lobón-Peleño (0-1)
Fase de Ascenso a Liga ALMA (Primera División Extremeña) Semifinales-Ida
Palazuelo-Obandina (1-0)
El Batán-San Bartolomé (0-0)
Trujillanos-Nuevo Cáceres (0-0)
La Roca-Santa Marta (2-2)
FÚTBOL SALA
Segunda División Femenina
Bembrive-Colegio San José (8-2)
Fase de Ascenso a Segunda (Cuartos-Ida)
Las Cuevecitas-Grupo López Bolaños (2-6)
Fase de Ascenso a Segunda B (Semifinales-Ida)
Torrecillas-Rena (7-6)
Colegio San José-Navalmoral (1-2)
BALONCESTO
División de Honor Baloncesto en Silla de ruedas
Gran Canaria Santa Lucía-Mideba Extremadura (35-83)
Liga Femenina Challenge (Fase ascenso a Liga Femenina/Cuartos-Vuelta)
Osés Construcción-Al-Qazeres (58-67)
Tercera FEB (Fase de ascenso a Segunda FEB)
Playoff Líderes (Vuelta)
Damex Algeciras-Vitaly La Mar Badajoz (88-86)
Primera Eliminatoria (Ida)
Jaén Paraíso Interior-Sagrado Corazón Cáceres (97-70)
Colegio El Pinar Alhaurín-Bosco Mérida (83-69)