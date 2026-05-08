Consulta Aquí la Agenda Deportiva para los equipos extremeños del fin de semana

FÚTBOL

Fase Ascenso Segunda RFEF Femenina (Octavos-Vuelta)

Valencia Féminas B-Extremadura Femenino (domingo 10 de mayo, 11:30h)

Primera RFEF Masculina

Barakaldo-Mérida (sábado 9 de mayo, 14h)

Cacereño-Real Madrid Castilla (sábado 9 de mayo, 21h)

Fase Ascenso Primera RFEF Masculina (Semifinal-Ida)

Coria-Minera (sábado 9 de mayo, 18h)

Tercera RFEF Masculina

Llerenense-Calamonte (sábado 9 de mayo, 18:30h)

Montijo-Santa Amalia (domingo 10 de mayo, 12h)

Moralo-Don Benito (domingo 10 de mayo, 18h)

Pueblonuevo-Azuaga (domingo 10 de mayo, 18h)

Badajoz-Gévora (domingo 10 de mayo, 18h)

Cabeza del Buey-Puebla de la Calzada (domingo 10 de mayo, 18h)

Villanovense-Jaraíz (domingo 10 de mayo, 18h)

Jerez-Montehermoso (domingo 10 de mayo, 18h)

Diocesano-Villafranca (domingo 10 de mayo, 18h)

Fase de Ascenso a Tercera RFEF Masculina

Ronda de Campeones (Ida)

UP Plasencia-Guadiana (domingo 10 de mayo, 17h)

Zafra-Quintana (domingo 10 de mayo, 19h)

Eliminatoria Octavos (Ida)

Talavera-La Estrella (domingo 10 de mayo, 12h)

Fuente de Cantos-Castuera (domingo 10 de mayo, 12:30h)

Hernán Cortés-Chinato (domingo 10 de mayo, 12:30h)

Oliva-Trujillo (domingo 10 de mayo, 18h)

Talayuela-Sanvicenteño (domingo 10 de mayo, 19h)

Lobón-Peleño (domingo 10 de mayo, 19h)

Fase de Ascenso a Liga ALMA (Primera División Extremeña) Semifinales-Ida

Palazuelo-Obandina (domingo 10 de mayo, 12:30h)

El Batán-San Bartolomé (domingo 10 de mayo, 18h)

Trujillanos-Nuevo Cáceres (domingo 10 de mayo, 18h)

La Roca-Santa Marta (domingo 10 de mayo, 19h)

FÚTBOL SALA

Fase de Ascenso a Segunda (Cuartos-Ida)

Las Cuevecitas-Grupo López Bolaños (sábado 9 de mayo, 19h)

Fase de Ascenso a Segunda B (Semifinales-Ida)

Torrecillas-Rena (sábado 9 de mayo, 18:30h)

Colegio San José-Navalmoral (domingo 10 de mayo, 12h)

BALONCESTO

División de Honor Baloncesto en Silla de ruedas

Gran Canaria Santa Lucía-Mideba Extremadura (sábado 9 de mayo, 18:30h)

Liga Femenina Challenge (Fase ascenso a Liga Femenina/Cuartos-Vuelta)

Osés Construcción-Al-Qazeres (sábado 9 de mayo, 19:30h)

Tercera FEB (Fase de ascenso a Segunda FEB)

Playoff Líderes (Vuelta)

Damex Algeciras-Vitaly La Mar Badajoz (domingo 10 de mayo, 12h)

Primera Eliminatoria (Ida)

Jaén Paraíso Interior-Sagrado Corazón Cáceres (domingo 10 de mayo, 12h)

Colegio El Pinar Alhaurín-Bosco Mérida (sábado 9 de mayo, 19h)