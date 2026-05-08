DEPORTES

Consulta Aquí la Agenda Deportiva para los equipos extremeños del fin de semana

En Primera Federación el Mérida visita al Barakaldo mientras que el Cacereño recibe al Real Madrid Castilla; el Coria busca el ascenso ante la Minera; Don Benito y Badajoz se juegan el campeonato y el ascenso en Tercera y arrancan las fases de ascenso a Tercera y 1ª Extremeña. En baloncesto el Al-Qazeres debe remontar al Ardoi en el ascenso a Liga Femenina al igual que el BCB en Tercera FEB

Redacción

Extremadura |

Balón de fútbol sobre césped
Balón de fútbol sobre césped | Freepik

FÚTBOL

Fase Ascenso Segunda RFEF Femenina (Octavos-Vuelta)

Valencia Féminas B-Extremadura Femenino (domingo 10 de mayo, 11:30h)

Primera RFEF Masculina

Barakaldo-Mérida (sábado 9 de mayo, 14h)

Cacereño-Real Madrid Castilla (sábado 9 de mayo, 21h)

Fase Ascenso Primera RFEF Masculina (Semifinal-Ida)

Coria-Minera (sábado 9 de mayo, 18h)

Tercera RFEF Masculina

Llerenense-Calamonte (sábado 9 de mayo, 18:30h)

Montijo-Santa Amalia (domingo 10 de mayo, 12h)

Moralo-Don Benito (domingo 10 de mayo, 18h)

Pueblonuevo-Azuaga (domingo 10 de mayo, 18h)

Badajoz-Gévora (domingo 10 de mayo, 18h)

Cabeza del Buey-Puebla de la Calzada (domingo 10 de mayo, 18h)

Villanovense-Jaraíz (domingo 10 de mayo, 18h)

Jerez-Montehermoso (domingo 10 de mayo, 18h)

Diocesano-Villafranca (domingo 10 de mayo, 18h)

Fase de Ascenso a Tercera RFEF Masculina

Ronda de Campeones (Ida)

UP Plasencia-Guadiana (domingo 10 de mayo, 17h)

Zafra-Quintana (domingo 10 de mayo, 19h)

Eliminatoria Octavos (Ida)

Talavera-La Estrella (domingo 10 de mayo, 12h)

Fuente de Cantos-Castuera (domingo 10 de mayo, 12:30h)

Hernán Cortés-Chinato (domingo 10 de mayo, 12:30h)

Oliva-Trujillo (domingo 10 de mayo, 18h)

Talayuela-Sanvicenteño (domingo 10 de mayo, 19h)

Lobón-Peleño (domingo 10 de mayo, 19h)

Fase de Ascenso a Liga ALMA (Primera División Extremeña) Semifinales-Ida

Palazuelo-Obandina (domingo 10 de mayo, 12:30h)

El Batán-San Bartolomé (domingo 10 de mayo, 18h)

Trujillanos-Nuevo Cáceres (domingo 10 de mayo, 18h)

La Roca-Santa Marta (domingo 10 de mayo, 19h)

FÚTBOL SALA

Fase de Ascenso a Segunda (Cuartos-Ida)

Las Cuevecitas-Grupo López Bolaños (sábado 9 de mayo, 19h)

Fase de Ascenso a Segunda B (Semifinales-Ida)

Torrecillas-Rena (sábado 9 de mayo, 18:30h)

Colegio San José-Navalmoral (domingo 10 de mayo, 12h)

BALONCESTO

División de Honor Baloncesto en Silla de ruedas

Gran Canaria Santa Lucía-Mideba Extremadura (sábado 9 de mayo, 18:30h)

Liga Femenina Challenge (Fase ascenso a Liga Femenina/Cuartos-Vuelta)

Osés Construcción-Al-Qazeres (sábado 9 de mayo, 19:30h)

Tercera FEB (Fase de ascenso a Segunda FEB)

Playoff Líderes (Vuelta)

Damex Algeciras-Vitaly La Mar Badajoz (domingo 10 de mayo, 12h)

Primera Eliminatoria (Ida)

Jaén Paraíso Interior-Sagrado Corazón Cáceres (domingo 10 de mayo, 12h)

Colegio El Pinar Alhaurín-Bosco Mérida (sábado 9 de mayo, 19h)

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer