Consulta Aquí la Agenda Deportiva para los equipos extremeños del fin de semana

FÚTBOL
Fase Ascenso Segunda RFEF Femenina (Octavos-Vuelta)
Valencia Féminas B-Extremadura Femenino (domingo 10 de mayo, 11:30h)
Primera RFEF Masculina
Barakaldo-Mérida (sábado 9 de mayo, 14h)
Cacereño-Real Madrid Castilla (sábado 9 de mayo, 21h)
Fase Ascenso Primera RFEF Masculina (Semifinal-Ida)
Coria-Minera (sábado 9 de mayo, 18h)
Tercera RFEF Masculina
Llerenense-Calamonte (sábado 9 de mayo, 18:30h)
Montijo-Santa Amalia (domingo 10 de mayo, 12h)
Moralo-Don Benito (domingo 10 de mayo, 18h)
Pueblonuevo-Azuaga (domingo 10 de mayo, 18h)
Badajoz-Gévora (domingo 10 de mayo, 18h)
Cabeza del Buey-Puebla de la Calzada (domingo 10 de mayo, 18h)
Villanovense-Jaraíz (domingo 10 de mayo, 18h)
Jerez-Montehermoso (domingo 10 de mayo, 18h)
Diocesano-Villafranca (domingo 10 de mayo, 18h)
Fase de Ascenso a Tercera RFEF Masculina
Ronda de Campeones (Ida)
UP Plasencia-Guadiana (domingo 10 de mayo, 17h)
Zafra-Quintana (domingo 10 de mayo, 19h)
Eliminatoria Octavos (Ida)
Talavera-La Estrella (domingo 10 de mayo, 12h)
Fuente de Cantos-Castuera (domingo 10 de mayo, 12:30h)
Hernán Cortés-Chinato (domingo 10 de mayo, 12:30h)
Oliva-Trujillo (domingo 10 de mayo, 18h)
Talayuela-Sanvicenteño (domingo 10 de mayo, 19h)
Lobón-Peleño (domingo 10 de mayo, 19h)
Fase de Ascenso a Liga ALMA (Primera División Extremeña) Semifinales-Ida
Palazuelo-Obandina (domingo 10 de mayo, 12:30h)
El Batán-San Bartolomé (domingo 10 de mayo, 18h)
Trujillanos-Nuevo Cáceres (domingo 10 de mayo, 18h)
La Roca-Santa Marta (domingo 10 de mayo, 19h)
FÚTBOL SALA
Fase de Ascenso a Segunda (Cuartos-Ida)
Las Cuevecitas-Grupo López Bolaños (sábado 9 de mayo, 19h)
Fase de Ascenso a Segunda B (Semifinales-Ida)
Torrecillas-Rena (sábado 9 de mayo, 18:30h)
Colegio San José-Navalmoral (domingo 10 de mayo, 12h)
BALONCESTO
División de Honor Baloncesto en Silla de ruedas
Gran Canaria Santa Lucía-Mideba Extremadura (sábado 9 de mayo, 18:30h)
Liga Femenina Challenge (Fase ascenso a Liga Femenina/Cuartos-Vuelta)
Osés Construcción-Al-Qazeres (sábado 9 de mayo, 19:30h)
Tercera FEB (Fase de ascenso a Segunda FEB)
Playoff Líderes (Vuelta)
Damex Algeciras-Vitaly La Mar Badajoz (domingo 10 de mayo, 12h)
Primera Eliminatoria (Ida)
Jaén Paraíso Interior-Sagrado Corazón Cáceres (domingo 10 de mayo, 12h)
Colegio El Pinar Alhaurín-Bosco Mérida (sábado 9 de mayo, 19h)