Coria-Minera en la primera eliminatoria de promoción de ascenso a Primera RFEF

El Club Deportivo Coria y la Deportiva Minera se enfrentarán en la primera eliminatoria de la promoción de ascenso a Primera RFEF, según el sorteo celebrado este lunes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

La sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha albergado dicho sorteo, que deparó el choque entre el Coria, quinto clasificado del grupo 5 de Segunda RFEF con 57 puntos en 34 jornadas y la Minera, segundo del grupo 4 con 63 puntos.

El partido de ida tendrá lugar el próximo fin de semana en el Estadio de La Isla de Coria y el de vuelta una semana después en el estadio Ángel Celdrán de Llano del Beal (Murcia), de cara a clasificarse para la eliminatoria definitiva para ascender de categoría. El partido se disputará el sábado 9, a partir de las 18h en el Estadio cauriense de "La Isla".