DEPORTES

Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños

En 1ª RFEF: Derrota del Mérida triunfo del Cacereño. En 2ª RFEF, el Extremadura sube a Primera y el Coria se mete en Playoff por el ascenso. En 3ª: Ganan Don Benito, Badajoz, Azuaga, Jaraíz y Villanovense. En baloncesto adiós para el Cáceres Patrimonio el Al-Qázeres cae en la Ida del playoff por el ascenso.

Redacción