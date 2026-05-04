DEPORTES

Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños

En 1ª RFEF: Derrota del Mérida triunfo del Cacereño. En 2ª RFEF, el Extremadura sube a Primera y el Coria se mete en Playoff por el ascenso. En 3ª: Ganan Don Benito, Badajoz, Azuaga, Jaraíz y Villanovense. En baloncesto adiós para el Cáceres Patrimonio el Al-Qázeres cae en la Ida del playoff por el ascenso.

Redacción

Extremadura |

Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños
Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños | CD Extremadura

RESULTADOS DEPORTIVOS DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

División de Honor Juvenil

Unión Adarve-Diocesano (4-0)

La Cruz Villanovense-Hortaleza (2-3)

Badajoz-Leganés (3-2)

Liga Nacional Juvenil

Cacereño-Moralo (3-0)

Zafra-Hispanolusa (5-1)

Mérida-Don Benito (3-0)

Villafranca-Diocesano B (1-1)

Flecha Negra-Fuente de Cantos (3-2)

Don Bosco-Vedruna Cáceres (3-2)

San Roque-Ciudad de Plasencia (3-3)

Santa Amalia-Extremadura (0-5)

La Cruz Villanovense B-Badajoz B (7-1)

Primera RFEF Femenina

Cacereño-Oviedo (1-0)

Fase Ascenso Tercera RFEF Femenina (Octavos-Ida)

Extremadura Femenino- Valencia Féminas B (0-7)

Primera RFEF Masculina

Arenteiro-Cacereño (0-4)

Mérida-Lugo (0-2)

Segunda RFEF Masculina

Linares-Extremadura (1-2)

Alcalá-Coria (1-2)

Tercera RFEF Masculina

Puebla de la Calzada-Llerenense (4-1)

Azuaga-Montijo (4-2)

Villafranca-Jerez (2-1)

Don Benito-Diocesano (8-1)

Calamonte-Badajoz (0-3)

Gévora-Pueblonuevo (1-1)

Montehermoso-Villanovense (0-3)

Santa Amalia-Moralo (0-2)

Jaraíz-Cabeza del Buey (2-1)

Primera División Extremeña (Liga Alma)

Grupo 1

Moralo B-Arroyo (0-1)

Talayuela-Ciudad de Plasencia (1-1)

Torrejoncillo-Moraleja (0-3)

Amanecer-Malpartida (1-1)

Chinato-Trujillo (0-0)

Cabezuela-Torreorgaz (1-1)

UP Plasencia-Piornal (4-1)

Grupo 2

Barbaño-San Jorge (5-1)

Villar del Rey-Badajoz B (1-0)

Guadiana-Valverdeño (2-1)

Hernando de Soto-Sanvicenteño (2-2)

Cheles-La Garrovilla (0-9)

Valdelacalzada-Lobón (2-2)

Talavera-Valdebótoa (5-0)

Grupo 3

Miajadas-Athletic Valle (3-0)

Campanario-Gimnástico Don Benito (0-1)

Talarrubias-Quintana (1-3)

Almoharín-Monterrubio (1-3)

Valdivia-Castuera (1-2)

Hernán Cortés-Peleño (5-2)

Guareña-Zarceño (3-2)

Grupo 4

Torremejía-Bienvenida (1-3)

Mérida Promesas-Fuente de Cantos (3-3)

Don Álvaro-Gran Maestre (1-1)

Zafra-Belenense (5-0)

Aceuchal-Usagre (1-0)

San Serván-Oliva (2-1)

Solana-La Estrella (2-0)

Segunda División Extremeña (Liga Blanu)

Grupo 1

Brocense-Ciudad de Plasencia B (1-3)

Cañaveral-Tiétar (3-0)

Jerte-Valdefuentes (1-2)

Las Hurdes-Nuevo Cáceres (2-2)

El Batán-Amanecer B (3-1)

Hervás-Casar de Cáceres (2-1)

Nuevo Plasencia-Aceituna (1-3)

Grupo 2

Fuenlabrada-Casas de Don Pedro (5-3)

Orellana-Madrigalejo (1-3)

Metelinense-Malpartida (9-0)

San Bartolomé-Madroñera (2-0)

Palazuelo-Valdehornillo (1-0)

Ilipense Zalamea-Esparragosa (3-1)

Herrera-La Haba (1-1)

Grupo 3

Alburquerque-Don Bosco (2-2)

Puerta Palmas-San Roque (2-2)

Hispanolusa-Santa Quiteria (2-0)

Peña el Valle-La Roca (2-4)

La Albuera-Olivenza UD (1-1)

Valencia de Alcántara-San Francisco de Olivenza (3-1)

Puebla del Calzada B-Obandina (0-3)

Grupo 4

Santa Marta-Segureña (0-1)

Berlanga-Ribereña (2-3)

Vadesa-Higuera (4-1)

Juventud UVA-Monesterio (0-3)

Fornacense-Alange (3-3)

Jerez B-Campillo (2-3)

Trujillanos-Fregenal (2-0)

FÚTBOL SALA

Segunda División B (Grupo 4)

Jerez-Grupo López Bolaños (2-9)

Tercera División

Villagarcía-Talayuela (SUSPENDIDO)

Rena-Cáceres Universidad (5-1)

Granja-Casar de Cáceres (5-4)

Salvatierra-Castañar de Ibor (2-4)

Badajoz Energía-Torrecillas (4-2)

Colegio San José-Ciudad de Almendralejo (4-2)

Arroyo-Navalmoral (3-5)

Jarandilla-Burguillos (4-2)

BALONCESTO

División de Honor Baloncesto en Silla de ruedas

Mideba Extremadura-Econy Gran Canaria (66-57)

Segunda FEB (Fase de ascenso a Primera FEB/Vuelta)

Sant Antoni Ibiza-Cáceres Patrimonio (93-61)

Liga Femenina Challenge (Fase ascenso Liga Femenina/Cuartos-Ida)

Al-Qazeres-Ardoi (56-73)

Tercera FEB (Fase de ascenso a Segunda FEB/Ida)

Playoff Líderes

Vitaly La Mar Badajoz-Damex Algeciras (69-72)

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