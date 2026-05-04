Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños

RESULTADOS DEPORTIVOS DEL FIN DE SEMANA
FÚTBOL
División de Honor Juvenil
Unión Adarve-Diocesano (4-0)
La Cruz Villanovense-Hortaleza (2-3)
Badajoz-Leganés (3-2)
Liga Nacional Juvenil
Cacereño-Moralo (3-0)
Zafra-Hispanolusa (5-1)
Mérida-Don Benito (3-0)
Villafranca-Diocesano B (1-1)
Flecha Negra-Fuente de Cantos (3-2)
Don Bosco-Vedruna Cáceres (3-2)
San Roque-Ciudad de Plasencia (3-3)
Santa Amalia-Extremadura (0-5)
La Cruz Villanovense B-Badajoz B (7-1)
Primera RFEF Femenina
Cacereño-Oviedo (1-0)
Fase Ascenso Tercera RFEF Femenina (Octavos-Ida)
Extremadura Femenino- Valencia Féminas B (0-7)
Primera RFEF Masculina
Arenteiro-Cacereño (0-4)
Mérida-Lugo (0-2)
Segunda RFEF Masculina
Linares-Extremadura (1-2)
Alcalá-Coria (1-2)
Tercera RFEF Masculina
Puebla de la Calzada-Llerenense (4-1)
Azuaga-Montijo (4-2)
Villafranca-Jerez (2-1)
Don Benito-Diocesano (8-1)
Calamonte-Badajoz (0-3)
Gévora-Pueblonuevo (1-1)
Montehermoso-Villanovense (0-3)
Santa Amalia-Moralo (0-2)
Jaraíz-Cabeza del Buey (2-1)
Primera División Extremeña (Liga Alma)
Grupo 1
Moralo B-Arroyo (0-1)
Talayuela-Ciudad de Plasencia (1-1)
Torrejoncillo-Moraleja (0-3)
Amanecer-Malpartida (1-1)
Chinato-Trujillo (0-0)
Cabezuela-Torreorgaz (1-1)
UP Plasencia-Piornal (4-1)
Grupo 2
Barbaño-San Jorge (5-1)
Villar del Rey-Badajoz B (1-0)
Guadiana-Valverdeño (2-1)
Hernando de Soto-Sanvicenteño (2-2)
Cheles-La Garrovilla (0-9)
Valdelacalzada-Lobón (2-2)
Talavera-Valdebótoa (5-0)
Grupo 3
Miajadas-Athletic Valle (3-0)
Campanario-Gimnástico Don Benito (0-1)
Talarrubias-Quintana (1-3)
Almoharín-Monterrubio (1-3)
Valdivia-Castuera (1-2)
Hernán Cortés-Peleño (5-2)
Guareña-Zarceño (3-2)
Grupo 4
Torremejía-Bienvenida (1-3)
Mérida Promesas-Fuente de Cantos (3-3)
Don Álvaro-Gran Maestre (1-1)
Zafra-Belenense (5-0)
Aceuchal-Usagre (1-0)
San Serván-Oliva (2-1)
Solana-La Estrella (2-0)
Segunda División Extremeña (Liga Blanu)
Grupo 1
Brocense-Ciudad de Plasencia B (1-3)
Cañaveral-Tiétar (3-0)
Jerte-Valdefuentes (1-2)
Las Hurdes-Nuevo Cáceres (2-2)
El Batán-Amanecer B (3-1)
Hervás-Casar de Cáceres (2-1)
Nuevo Plasencia-Aceituna (1-3)
Grupo 2
Fuenlabrada-Casas de Don Pedro (5-3)
Orellana-Madrigalejo (1-3)
Metelinense-Malpartida (9-0)
San Bartolomé-Madroñera (2-0)
Palazuelo-Valdehornillo (1-0)
Ilipense Zalamea-Esparragosa (3-1)
Herrera-La Haba (1-1)
Grupo 3
Alburquerque-Don Bosco (2-2)
Puerta Palmas-San Roque (2-2)
Hispanolusa-Santa Quiteria (2-0)
Peña el Valle-La Roca (2-4)
La Albuera-Olivenza UD (1-1)
Valencia de Alcántara-San Francisco de Olivenza (3-1)
Puebla del Calzada B-Obandina (0-3)
Grupo 4
Santa Marta-Segureña (0-1)
Berlanga-Ribereña (2-3)
Vadesa-Higuera (4-1)
Juventud UVA-Monesterio (0-3)
Fornacense-Alange (3-3)
Jerez B-Campillo (2-3)
Trujillanos-Fregenal (2-0)
FÚTBOL SALA
Segunda División B (Grupo 4)
Jerez-Grupo López Bolaños (2-9)
Tercera División
Villagarcía-Talayuela (SUSPENDIDO)
Rena-Cáceres Universidad (5-1)
Granja-Casar de Cáceres (5-4)
Salvatierra-Castañar de Ibor (2-4)
Badajoz Energía-Torrecillas (4-2)
Colegio San José-Ciudad de Almendralejo (4-2)
Arroyo-Navalmoral (3-5)
Jarandilla-Burguillos (4-2)
BALONCESTO
División de Honor Baloncesto en Silla de ruedas
Mideba Extremadura-Econy Gran Canaria (66-57)
Segunda FEB (Fase de ascenso a Primera FEB/Vuelta)
Sant Antoni Ibiza-Cáceres Patrimonio (93-61)
Liga Femenina Challenge (Fase ascenso Liga Femenina/Cuartos-Ida)
Al-Qazeres-Ardoi (56-73)
Tercera FEB (Fase de ascenso a Segunda FEB/Ida)
Playoff Líderes
Vitaly La Mar Badajoz-Damex Algeciras (69-72)