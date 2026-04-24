Consulta Aquí la Agenda Deportiva del Fin de Semana para los equipos extremeños

En 1ª RFEF: El Mérida se desplaza a Getxo y el Cacereño recibirá al Guadalajara. En 2ª el Extremadura en casa frente a La Unión y el Coria también como local frente al Elche. En Tercera: Villafranca-Don Benito, Badajoz-Puebla, Moralo-Azuaga, Villanovense-Jerez y Llerenense-Jaraíz entre otros. En Baloncesto, el Cáceres recibe al Ibiza en en la fase de ascenso a 1ªFEB y en voley fase de ascenso para el Almendralejo en Las Palmas.

Consulta Aquí la Agenda Deportiva del Fin de Semana para los equipos extremeños
Consulta Aquí la Agenda Deportiva del Fin de Semana para los equipos extremeños | CV Almendralejo Extremadura

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

División de Honor Juvenil

Diocesano- La Cruz Villanovense (sábado 25 de abril, 17h)

Hortaleza-Badajoz (domingo 26 de abril, 16:30h)

Liga Nacional Juvenil

Fuente de Cantos-La Cruz Villanovense B (viernes 24 de abril, 19h)

Moralo-Flecha Negra (viernes 24 de abril, 20h)

Vedruna Cáceres-Cacereño (2-5)

Don Benito-Don Bosco (domingo 26 de abril, 12h)

Extremadura-Mérida (2-3)

Ciudad de Plasencia-Santa Amalia (sábado 25 de abril, 18:30h)

Hispanolusa-San Roque (sábado 25 de abril, 10h)

Diocesano B-Zafra (domingo 26 de abril, 10h)

Badajoz B-Villafranca (sábado 25 de abril, 17h)

Primera RFEF Femenina

Atlético de Madrid B-Cacereño (sábado 25 de abril, 16h)

Segunda RFEF Femenina

Cacereño Atlético-Málaga (domingo 26 de abril, 12h)

SportExtremadura-Granada B (domingo 26 de abril, 12h)

Tercera RFEF Femenina

Badajoz-Mérida (domingo 26 de abril, 17h)

La Roca-Zafra (domingo 26 de abril, 12h)

Cacereño Atlético B-San Miguel de Plasencia (sábado 25 de abril, 19h)

Féminas Don Benito-Villanovense (domingo 26 de abril, 18h)

Extremadura Femenino-SportExtremadura B (domingo 26 de abril, 18h)

Primera RFEF Masculina

Arenas Club-Mérida (viernes 24 de abril, 20:30h)

Cacereño-Guadalajara (viernes 24 de abril, 21:15h)

Segunda RFEF Masculina

Extremadura-La Unión (domingo 26 de abril, 12h)

Coria-Elche ilicitano (domingo 26 de abril, 12h)

Tercera RFEF Masculina

Villafranca-Don Benito (domingo 26 de abril, 18:30h)

Diocesano-Santa Amalia (domingo 26 de abril, 12h)

Moralo-Azuaga (domingo 26 de abril, 13h)

Montijo-Gévora (domingo 26 de abril, 12h)

Pueblonuevo-Calamonte (domingo 26 de abril, 18h)

Badajoz-Puebla de la Calzada (domingo 26 de abril, 18:30h)

Llerenense-Jaraíz (domingo 26 de abril, 18:30h)

Cabeza del Buey-Montehermoso (domingo 26 de abril, 18h)

Villanovense-Jerez (domingo 26 de abril, 12h)

Primera División Extremeña (Liga Alma)

Grupo 1

Ciudad de Plasencia-UP Plasencia (domingo 26 de abril, 13h)

Moraleja-Talayuela (domingo 26 de abril, 19h)

Malpartida-Torrejoncillo (domingo 26 de abril, 18h)

Arroyo-Amanecer (domingo 26 de abril, 18h)

Trujillo-Moralo B (domingo 26 de abril, 12:30h)

Torreorgaz-Chinato (domingo 26 de abril, 12:30h)

Piornal-Cabezuela (domingo 26 de abril, 18h)

Grupo 2

San Jorge-Valdelacalzada (domingo 26 de abril, 18:30h)

Badajoz B-Hernando de Soto (domingo 26 de abril, 11:30h)

La Garrovilla-Villar del Rey (domingo 26 de abril, 12h)

Lobón-Cheles (domingo 26 de abril, 12:30h)

Valverdeño-Barbaño (domingo 26 de abril, 18h)

Valdebótoa-Guadiana (domingo 26 de abril, 19h)

Sanvicenteño-Talavera (domingo 26 de abril, 18h)

Grupo 3

Monterrubio-Guareña (domingo 26 de abril, 18:30h)

Castuera-Almoharín (domingo 26 de abril, 12h)

Athletic Valle-Valdivia (domingo 26 de abril, 18:30h)

Quintana-Miajadas (domingo 26 de abril, 12:30h)

Gimnástico Don Benito-Talarrubias (domingo 26 de abril, 12h)

Peleño-Campanario (domingo 26 de abril, 18h)

Zarceño-Hernán Cortés (domingo 26 de abril, 12h)

Grupo 4

Bienvenida-Solana (domingo 26 de abril, 13h)

Fuente de Cantos-Torremejía (viernes 24 de abril, 21:30h)

Gran Maestre-Mérida Promesas (domingo 26 de abril, 13h)

Belenense-Don Álvaro (domingo 26 de abril, 12:30h)

Usagre-Zafra (domingo 26 de abril, 18h)

Oliva-Aceuchal (domingo 26 de abril, 18h)

La Estrella-San Serván (domingo 26 de abril, 12:30h)

Segunda División Extremeña (Liga Blanu)

Grupo 1

Ciudad de Plasencia B-Nuevo Plasencia (domingo 26 de abril, 17h)

Tiétar-Brocense (domingo 26 de abril, 11h)

Nuevo Cáceres-Navaconcejo (domingo 26 de abril, 19h)

Valdefuentes-Las Hurdes (domingo 26 de abril, 13h)

Amanecer B-Jerte (domingo 26 de abril, 19h)

Casar de Cáceres-El Batán (domingo 26 de abril, 19h)

Aceituna-Hervás (domingo 26 de abril, 18:30h)

Grupo 2

Malpartida-Orellana (domingo 26 de abril, 18:30h)

Casas de Don Pedro-Metelinense (domingo 26 de abril, 18h)

Madroñera-Fuenlabrada (domingo 26 de abril, 12:30h)

Valdehornillo-San Bartolomé (domingo 26 de abril, 18:30h)

Esparragosa-Palazuelo (domingo 26 de abril, 18h)

La Haba-Ilipense Zalamea (domingo 26 de abril, 19h)

Puebla de Alcocer-Herrera (domingo 26 de abril, 12h)

Grupo 3

La Roca-Hispanolusa (domingo 26 de abril, 19h)

Don Bosco-Peña el Valle (domingo 26 de abril, 12h)

San Roque-Alburquerque (domingo 26 de abril, 18h)

Olivenza UD-Puerta Palmas (domingo 26 de abril, 12h)

San Francisco de Olivenza-La Albuera (domingo 26 de abril, 18h)

Obandina-Valencia de Alcántara (domingo 26 de abril, 12h)

Villanueva del Fresno-Puebla de la Calzada B (domingo 26 de abril, 12h)

Grupo 4

Higuera-Trujillanos (domingo 26 de abril, 12:30h)

Campillo-Vadesa (domingo 26 de abril, 12:30h)

Segureña-Jerez B (domingo 26 de abril, 18h)

Monesterio-Santa Marta (domingo 26 de abril, 12h)

Alange-Juventud UVA (domingo 26 de abril, 17h)

Ribereña-Fornacense (domingo 26 de abril, 18h)

Fregenal-Berlanga (domingo 26 de abril, 12:30h)

FÚTBOL SALA

Segunda División Femenina (Grupo 1)

Colegio San José-San Pablo Eivis (domingo 26 de abril, 11h)

Segunda División B (Grupo 4)

Tres Cantos-Jerez (sábado 25 de abril, 17h)

Grupo López Bolaños-Villalba (sábado 25 de abril, 17h)

Tercera División

Talayuela-Jarandilla (sábado 25 de abril, 16h)

Casar de Cáceres-Villagarcía (domingo 26 de abril, 12h)

Cáceres Universidad-Granja (sábado 25 de abril, 17h)

Castañar de Ibor-Rena (viernes 24 de abril, 21:30h)

Torrecillas-Salvatierra (sábado 25 de abril, 17h)

Ciudad de Almendralejo-Badajoz Energía (jueves 23 de abril, 21h)

Navalmoral-Colegio San José (sábado 25 de abril, 18h)

Burguillos-Arroyo (viernes 24 de abril, 21h)

BALONCESTO

División de Honor Baloncesto en Silla de ruedas

CD Ilunion-Mideba Extremadura (sábado 25 de abril, 18h)

Liga Femenina Challengue

Melilla-Al-Qázeres Extremadura (sábado 25 de abril, 19h)

Segunda FEB (Fase de ascenso a Primera FEB/Ida)

Cáceres Patrimonio-Sant Antoni Ibiza (sábado 25 de abril, 20:30h)

VOLEYBOL

Fase Final Superliga Masculina 2 (Las Palmas de Gran Canaria)

Grupo A

Almendralejo Extremadura-UBE L'Illa Grau (viernes 24 de abril, 12:30h)

Suac Canarias-Almendralejo Extremadura (viernes 24 de abril, 19:30h)

Fase Final

Partido por el quinto puesto (sábado 25 de abril, 11h)

Primera semifinal (sábado 25 de abril, 17h)

Segunda semifinal (sábado 25 de abril, 19:30h)

Partido por el tercer puesto (domingo 26 de abril, 9:30h)

Gran final (domingo 26 de abril, 12h)

