Consulta Aquí la Agenda Deportiva del Fin de Semana para los equipos extremeños

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
FÚTBOL
División de Honor Juvenil
Diocesano- La Cruz Villanovense (sábado 25 de abril, 17h)
Hortaleza-Badajoz (domingo 26 de abril, 16:30h)
Liga Nacional Juvenil
Fuente de Cantos-La Cruz Villanovense B (viernes 24 de abril, 19h)
Moralo-Flecha Negra (viernes 24 de abril, 20h)
Vedruna Cáceres-Cacereño (2-5)
Don Benito-Don Bosco (domingo 26 de abril, 12h)
Extremadura-Mérida (2-3)
Ciudad de Plasencia-Santa Amalia (sábado 25 de abril, 18:30h)
Hispanolusa-San Roque (sábado 25 de abril, 10h)
Diocesano B-Zafra (domingo 26 de abril, 10h)
Badajoz B-Villafranca (sábado 25 de abril, 17h)
Primera RFEF Femenina
Atlético de Madrid B-Cacereño (sábado 25 de abril, 16h)
Segunda RFEF Femenina
Cacereño Atlético-Málaga (domingo 26 de abril, 12h)
SportExtremadura-Granada B (domingo 26 de abril, 12h)
Tercera RFEF Femenina
Badajoz-Mérida (domingo 26 de abril, 17h)
La Roca-Zafra (domingo 26 de abril, 12h)
Cacereño Atlético B-San Miguel de Plasencia (sábado 25 de abril, 19h)
Féminas Don Benito-Villanovense (domingo 26 de abril, 18h)
Extremadura Femenino-SportExtremadura B (domingo 26 de abril, 18h)
Primera RFEF Masculina
Arenas Club-Mérida (viernes 24 de abril, 20:30h)
Cacereño-Guadalajara (viernes 24 de abril, 21:15h)
Segunda RFEF Masculina
Extremadura-La Unión (domingo 26 de abril, 12h)
Coria-Elche ilicitano (domingo 26 de abril, 12h)
Tercera RFEF Masculina
Villafranca-Don Benito (domingo 26 de abril, 18:30h)
Diocesano-Santa Amalia (domingo 26 de abril, 12h)
Moralo-Azuaga (domingo 26 de abril, 13h)
Montijo-Gévora (domingo 26 de abril, 12h)
Pueblonuevo-Calamonte (domingo 26 de abril, 18h)
Badajoz-Puebla de la Calzada (domingo 26 de abril, 18:30h)
Llerenense-Jaraíz (domingo 26 de abril, 18:30h)
Cabeza del Buey-Montehermoso (domingo 26 de abril, 18h)
Villanovense-Jerez (domingo 26 de abril, 12h)
Primera División Extremeña (Liga Alma)
Grupo 1
Ciudad de Plasencia-UP Plasencia (domingo 26 de abril, 13h)
Moraleja-Talayuela (domingo 26 de abril, 19h)
Malpartida-Torrejoncillo (domingo 26 de abril, 18h)
Arroyo-Amanecer (domingo 26 de abril, 18h)
Trujillo-Moralo B (domingo 26 de abril, 12:30h)
Torreorgaz-Chinato (domingo 26 de abril, 12:30h)
Piornal-Cabezuela (domingo 26 de abril, 18h)
Grupo 2
San Jorge-Valdelacalzada (domingo 26 de abril, 18:30h)
Badajoz B-Hernando de Soto (domingo 26 de abril, 11:30h)
La Garrovilla-Villar del Rey (domingo 26 de abril, 12h)
Lobón-Cheles (domingo 26 de abril, 12:30h)
Valverdeño-Barbaño (domingo 26 de abril, 18h)
Valdebótoa-Guadiana (domingo 26 de abril, 19h)
Sanvicenteño-Talavera (domingo 26 de abril, 18h)
Grupo 3
Monterrubio-Guareña (domingo 26 de abril, 18:30h)
Castuera-Almoharín (domingo 26 de abril, 12h)
Athletic Valle-Valdivia (domingo 26 de abril, 18:30h)
Quintana-Miajadas (domingo 26 de abril, 12:30h)
Gimnástico Don Benito-Talarrubias (domingo 26 de abril, 12h)
Peleño-Campanario (domingo 26 de abril, 18h)
Zarceño-Hernán Cortés (domingo 26 de abril, 12h)
Grupo 4
Bienvenida-Solana (domingo 26 de abril, 13h)
Fuente de Cantos-Torremejía (viernes 24 de abril, 21:30h)
Gran Maestre-Mérida Promesas (domingo 26 de abril, 13h)
Belenense-Don Álvaro (domingo 26 de abril, 12:30h)
Usagre-Zafra (domingo 26 de abril, 18h)
Oliva-Aceuchal (domingo 26 de abril, 18h)
La Estrella-San Serván (domingo 26 de abril, 12:30h)
Segunda División Extremeña (Liga Blanu)
Grupo 1
Ciudad de Plasencia B-Nuevo Plasencia (domingo 26 de abril, 17h)
Tiétar-Brocense (domingo 26 de abril, 11h)
Nuevo Cáceres-Navaconcejo (domingo 26 de abril, 19h)
Valdefuentes-Las Hurdes (domingo 26 de abril, 13h)
Amanecer B-Jerte (domingo 26 de abril, 19h)
Casar de Cáceres-El Batán (domingo 26 de abril, 19h)
Aceituna-Hervás (domingo 26 de abril, 18:30h)
Grupo 2
Malpartida-Orellana (domingo 26 de abril, 18:30h)
Casas de Don Pedro-Metelinense (domingo 26 de abril, 18h)
Madroñera-Fuenlabrada (domingo 26 de abril, 12:30h)
Valdehornillo-San Bartolomé (domingo 26 de abril, 18:30h)
Esparragosa-Palazuelo (domingo 26 de abril, 18h)
La Haba-Ilipense Zalamea (domingo 26 de abril, 19h)
Puebla de Alcocer-Herrera (domingo 26 de abril, 12h)
Grupo 3
La Roca-Hispanolusa (domingo 26 de abril, 19h)
Don Bosco-Peña el Valle (domingo 26 de abril, 12h)
San Roque-Alburquerque (domingo 26 de abril, 18h)
Olivenza UD-Puerta Palmas (domingo 26 de abril, 12h)
San Francisco de Olivenza-La Albuera (domingo 26 de abril, 18h)
Obandina-Valencia de Alcántara (domingo 26 de abril, 12h)
Villanueva del Fresno-Puebla de la Calzada B (domingo 26 de abril, 12h)
Grupo 4
Higuera-Trujillanos (domingo 26 de abril, 12:30h)
Campillo-Vadesa (domingo 26 de abril, 12:30h)
Segureña-Jerez B (domingo 26 de abril, 18h)
Monesterio-Santa Marta (domingo 26 de abril, 12h)
Alange-Juventud UVA (domingo 26 de abril, 17h)
Ribereña-Fornacense (domingo 26 de abril, 18h)
Fregenal-Berlanga (domingo 26 de abril, 12:30h)
FÚTBOL SALA
Segunda División Femenina (Grupo 1)
Colegio San José-San Pablo Eivis (domingo 26 de abril, 11h)
Segunda División B (Grupo 4)
Tres Cantos-Jerez (sábado 25 de abril, 17h)
Grupo López Bolaños-Villalba (sábado 25 de abril, 17h)
Tercera División
Talayuela-Jarandilla (sábado 25 de abril, 16h)
Casar de Cáceres-Villagarcía (domingo 26 de abril, 12h)
Cáceres Universidad-Granja (sábado 25 de abril, 17h)
Castañar de Ibor-Rena (viernes 24 de abril, 21:30h)
Torrecillas-Salvatierra (sábado 25 de abril, 17h)
Ciudad de Almendralejo-Badajoz Energía (jueves 23 de abril, 21h)
Navalmoral-Colegio San José (sábado 25 de abril, 18h)
Burguillos-Arroyo (viernes 24 de abril, 21h)
BALONCESTO
División de Honor Baloncesto en Silla de ruedas
CD Ilunion-Mideba Extremadura (sábado 25 de abril, 18h)
Liga Femenina Challengue
Melilla-Al-Qázeres Extremadura (sábado 25 de abril, 19h)
Segunda FEB (Fase de ascenso a Primera FEB/Ida)
Cáceres Patrimonio-Sant Antoni Ibiza (sábado 25 de abril, 20:30h)
VOLEYBOL
Fase Final Superliga Masculina 2 (Las Palmas de Gran Canaria)
Grupo A
Almendralejo Extremadura-UBE L'Illa Grau (viernes 24 de abril, 12:30h)
Suac Canarias-Almendralejo Extremadura (viernes 24 de abril, 19:30h)
Fase Final
Partido por el quinto puesto (sábado 25 de abril, 11h)
Primera semifinal (sábado 25 de abril, 17h)
Segunda semifinal (sábado 25 de abril, 19:30h)
Partido por el tercer puesto (domingo 26 de abril, 9:30h)
Gran final (domingo 26 de abril, 12h)