Fallece a los 40 años el director deportivo del Cáceres Basket, Lorenzo Díaz 'Chipi'

El director deportivo del Cáceres Patrimonio de la Humanidad de baloncesto, Lorenzo Díaz, más conocido en el mundo del basket como 'Chipi', ha fallecido este miércoles a los 40 años de edad tras no poder superar una enfermedad diagnosticada hace un año.

El Cáceres Basket ha señalado que la entidad se encuentra "absolutamente consternada ante la pérdida de una figura esencial del club". "Chipi ha sido mucho más que un profesional ejemplar: ha sido un pilar fundamental, una persona profundamente comprometida y un referente humano para todos los que forman parte del Cáceres Basket", asegura en un comunicado.

El club ha recordado que, durante todo este tiempo mientras luchaba contra su enfermedad, continuó desempeñando su labor "con una entrega y una dedicación admirables, trabajando incansablemente por el crecimiento y el futuro del club".

"Su implicación, cercanía y pasión por estos colores han dejado una huella imborrable. Su pérdida supone un golpe irreparable para la entidad, que hoy llora la marcha de alguien que entendía el club como su propia casa", recoge el comunicado en el que el club verdinegro ha trasladado "su más sentido pésame y todo su apoyo a sus familiares, amigos y allegados en estos momentos de enorme dolor".

Lorenzo Díaz inició su carrera deportiva como jugador de baloncesto a una edad temprana y debutó en LEB Plata y EBA, segunda y tercera división del baloncesto español en equipos de Mérida, Trujillo, Plasencia y Badajoz, además de jugar en Córdoba y en Madrid en dos temporadas.

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Al retirarse se dedicó a la gestión deportiva y en junio del año pasado entró a formar parte del Cáceres Patrimonio de la Humanidad como director general y deportivo.

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