Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños

RESULTADOS DEPORTIVOS DEL FIN DE SEMANA
FÚTBOL
Primera RFEF Masculina
Osasuna B-Mérida (1-2)
Cacereño-Talavera (1-2)
Fase Ascenso Primera RFEF Masculina (Final-Ida)
Coria-Oviedo B (3-0)
Fase Ascenso Segunda RFEF Masculina (Semifinal regional-Vuelta)
Moralo-Azuaga (0-0) (Ida: 1-0)
Badajoz-Jaraiz (2-0) (Ida: 0-1)
Fase de Ascenso a Tercera RFEF Masculina (Cuartos-Ida)
Hernan Cortes-Guadiana (1-0)
Castuera-Sanvicenteño (4-0)
Trujillo-Quintana (0-0)
Olympic Peleño-La Estrella (4-1)
FÚTBOL SALA
Fase de Ascenso a Segunda (Semifinales-Ida)
Grupo López Bolaños-Leis Pontevedra (2-5)
Fase de Ascenso a Segunda B (Final-Ida)
Navalmoral-Rena (1-1)
Fase de Ascenso a Tercera (Cuartos-Ida)
Villanueva del Fresno-Sierra del Aljibe (3-2)
Cristo Serradilla-Madroñera (4-4)
Don Bosco-Albroksa (1-2)
Fase final Copa King Long Femenina (Semifinales)
La Garrovilla-Santa Marta (7-1)
Villanueva del Fresno-Colegio San José (1-8)
Final
La Garrovilla- Colegio San José (1-5)
BALONCESTO
División de Honor Baloncesto en Silla de ruedas
Mideba Extremadura-Amiab Albacete (SUSPENDIDO)