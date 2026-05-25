DEPORTES

Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños

El Mérida cerraba la temporada con una victoria, el Cacereño con derrota. El Coria toma importante ventaja en el ascenso a 1ª RFEF, Badajoz y Moralo por el ascenso a Segunda.

Redacción

Extremadura |

Pelota de fútbol
Pelota de fútbol | Getty images

RESULTADOS DEPORTIVOS DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

Primera RFEF Masculina

Osasuna B-Mérida (1-2)

Cacereño-Talavera (1-2)

Fase Ascenso Primera RFEF Masculina (Final-Ida)

Coria-Oviedo B (3-0)

Fase Ascenso Segunda RFEF Masculina (Semifinal regional-Vuelta)

Moralo-Azuaga (0-0) (Ida: 1-0)

Badajoz-Jaraiz (2-0) (Ida: 0-1)

Fase de Ascenso a Tercera RFEF Masculina (Cuartos-Ida)

Hernan Cortes-Guadiana (1-0)

Castuera-Sanvicenteño (4-0)

Trujillo-Quintana (0-0)

Olympic Peleño-La Estrella (4-1)

FÚTBOL SALA

Fase de Ascenso a Segunda (Semifinales-Ida)

Grupo López Bolaños-Leis Pontevedra (2-5)

Fase de Ascenso a Segunda B (Final-Ida)

Navalmoral-Rena (1-1)

Fase de Ascenso a Tercera (Cuartos-Ida)

Villanueva del Fresno-Sierra del Aljibe (3-2)

Cristo Serradilla-Madroñera (4-4)

Don Bosco-Albroksa (1-2)

Fase final Copa King Long Femenina (Semifinales)

La Garrovilla-Santa Marta (7-1)

Villanueva del Fresno-Colegio San José (1-8)

Final

La Garrovilla- Colegio San José (1-5)

BALONCESTO

División de Honor Baloncesto en Silla de ruedas

Mideba Extremadura-Amiab Albacete (SUSPENDIDO)

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