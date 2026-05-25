Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños

RESULTADOS DEPORTIVOS DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

Primera RFEF Masculina

Osasuna B-Mérida (1-2)

Cacereño-Talavera (1-2)

Fase Ascenso Primera RFEF Masculina (Final-Ida)

Coria-Oviedo B (3-0)

Fase Ascenso Segunda RFEF Masculina (Semifinal regional-Vuelta)

Moralo-Azuaga (0-0) (Ida: 1-0)

Badajoz-Jaraiz (2-0) (Ida: 0-1)

Fase de Ascenso a Tercera RFEF Masculina (Cuartos-Ida)

Hernan Cortes-Guadiana (1-0)

Castuera-Sanvicenteño (4-0)

Trujillo-Quintana (0-0)

Olympic Peleño-La Estrella (4-1)

FÚTBOL SALA

Fase de Ascenso a Segunda (Semifinales-Ida)

Grupo López Bolaños-Leis Pontevedra (2-5)

Fase de Ascenso a Segunda B (Final-Ida)

Navalmoral-Rena (1-1)

Fase de Ascenso a Tercera (Cuartos-Ida)

Villanueva del Fresno-Sierra del Aljibe (3-2)

Cristo Serradilla-Madroñera (4-4)

Don Bosco-Albroksa (1-2)

Fase final Copa King Long Femenina (Semifinales)

La Garrovilla-Santa Marta (7-1)

Villanueva del Fresno-Colegio San José (1-8)

Final

La Garrovilla- Colegio San José (1-5)

BALONCESTO

División de Honor Baloncesto en Silla de ruedas

Mideba Extremadura-Amiab Albacete (SUSPENDIDO)