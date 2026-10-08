Los 4 equipos extremeños ya conocen la fecha y el horario de sus partidos de sus eliminatorias de Copa del Rey

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) reveló este miércoles los horarios de la primera eliminatoria de la Copa del Rey 2026-27, que se celebrará los días 27, 28 y 29 de octubre, cuando se disputen un total de 56 cruces entre los 112 equipos que participan en esta fase (cuatro de ellos extremeños, el Badajoz, el Coria, el Extremadura y el Don Benito).

El derby regional entre Don Benito y Extremadura será el martes 27 de octubre a las 20.30h. El CD Badajoz-Tenerife se disputará el miércoles 28 de octubre a las 20h y el San Sebastián de los Reyes-Coria se jugará el jueves 29 de octubre a las 19h.