Europa FM busca en Badajoz a la estrella del karaoke en España con 'Treinta y Canto', el gran concurso por nuestros 30 años

Europa FM está de celebración al cumplir 30 años y quiere celebrarlo con quienes han estado al otro lado del altavoz durante todo este tiempo: sus oyentes. Por eso nace Treinta y Canto, un concurso nacional de karaoke pensado para todos aquellos que alguna vez han cantado sus canciones favoritas a pleno pulmón, ya fuera en la ducha, en el coche o delante de sus amigos. Ahora tendrán la oportunidad de hacerlo sobre un escenario real con la colaboración de Karaokemedia.

¿Cómo participar en 'Treinta y Canto'?

Formar parte del concurso es muy sencillo. Los participantes solo tendrán que inscribirse en su emisora más cercana, en Onda Cero Badajoz, eligiendo una canción de la playlist oficial de Europa FM incluida en las bases legales y enviando un vídeo interpretándola al correo: badajoz@ondacero.es antes del 8 de octubre.

Entre todas las candidaturas se seleccionará a los aspirantes que actuarán en las distintas semifinales presenciales repartidas por toda España.

Qué ciudades acogerán las semifinales

La primera edición de Treinta y Canto recorrerá diferentes puntos del país con semifinales en Badajoz, además de Cáceres, Valencia y Castellón (fase regional conjunta), Lleida, Salamanca, A Coruña, Pontevedra, Ourense, Málaga, Marbella y Pamplona:

Badajoz (badajoz@ondacero.es) - Centro comercial El Faro - día: 17 de octubre | hora: 18:00 horas

Cáceres (caceres@europafm.es) - Centro comercial Ruta de la Plata - día: 15 de octubre | hora: 18:00 horas

Lleida (lleida@europafm.es) - LO SANTI LLEIDA (Carrer Torres de Sanuy, 5) - 7 de octubre, con apertura de puertas 21:30 horas

Marbella (marbella@europafm.es) - HOTEL HARD ROCK MARBELLA. 16 octubre con apertura de puertas a las 18:30 horas

Pontevedra (Pontevedra@ondacero.es) - CASINO LA TOJA. ILLA DA TOXA. O GROVE - 4 de septiembre

Salamanca (salamancafm@europafm.es) - SALA FACTORY - día: 23 de octubre

Ourense (comercialourense@ondacero.es) - Karaoke Rías Baixas - día: 29 de octubre | hora: 20:30 horas

Valencia (karaokevalencia@europafm.es) - Hard Rock Café Valencia - Av. del Marqués de Sotelo, 6 - día: 4 de noviembre | hora: 20:00 horas

Una ran final y premios muy especiales

Los mejores participantes conseguirán el pase a la gran final nacional, donde será el público quien elija al ganador mediante una votación online en europafm.com. El vencedor disfrutará, además, de una entrevista en Cuerpos Especiales y una noticia en la web, convirtiéndose en una de las caras visibles de este 30º aniversario.

No importa cantar perfecto, importa darlo todo

Más allá del premio, Treinta y Canto nace con un objetivo muy claro: celebrar tres décadas de canciones inolvidables junto a quienes las han convertido en parte de su vida. No hace falta ser cantante profesional ni tener una voz perfecta. Solo hace falta atreverse, disfrutar y salir al escenario dispuesto a pasarlo bien. Porque, durante 30 años, Europa FM ha puesto la música. Ahora es el momento de que sean sus oyentes quienes pongan la voz.