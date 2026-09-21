Uno de los cuatro detenidos en la operación anti-droga del fin de semana en Badajoz ingresa en prisión

Uno de los cuatro detenidos dentro de la operación anti-droga desarrollada este pasado fin de semana en Badajoz por parte del Grupo de Estupefacientes de la Brigada Provincial de la Policía Judicial ha ingresado en prisión.

En el operativo, además, han sido incautados tres kilos de cocaína y 30 kilos de hachís, según ha explicado este lunes en Mérida el delegado del Gobierno, José Luis Quintana.

La actuación se une al despliegue "importante" desarrollado durante la semana pasada en la capital pacense, y que se ha saldado además con tres personas detenidas, a las que se unen las cuatro detenciones del fin de semana en la operación anti-droga.

Ello dentro de un trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado al que, ha resaltado Quintana, se une la colaboración de la Policía Local de Badajoz.

"Estamos trabajando, creo que la Policía Nacional está haciendo un trabajo muy bueno y desde luego sí tenemos en este caso la colaboración de la Policía Local de Badajoz y de la Guardia Civil, que en algunos casos tiene algún aspecto de competencia en su demarcación. Yo creo que se está haciendo un buen trabajo y vamos a seguir con ello", ha señalado.