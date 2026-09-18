EBRO celebra en Badajoz su primer evento de marca con una experiencia dedicada a la movilidad PHEV

EBRO celebró este jueves su primer evento de marca en Badajoz de la mano de Leza Motor, concesionario oficial de la firma en la ciudad. La celebración supuso además un nuevo paso en la implantación de EBRO en Badajoz, donde Leza Motor abrió su concesionario oficial a comienzos de este año, consolidando así la presencia de la marca en la provincia.

Bajo el concepto “EBRO PHEV Experience: El puente hacia lo que viene”, la jornada permitió a clientes e invitados conocer de cerca la tecnología híbrida enchufable y descubrir los modelos EBRO s700 PHEV, s800 PHEV y s900 PHEV, combinando presentación de producto, gastronomía y pruebas de conducción.

El evento tomó como inspiración uno de los símbolos más reconocibles de Badajoz: sus puentes sobre el Guadiana. La tecnología PHEV se presentó como un puente entre la conducción eléctrica en el día a día y la autonomía necesaria para realizar desplazamientos más largos, dando lugar al lema de la experiencia: “El sexto puente no se cruza, se conduce.”

Las pruebas de conducción fueron uno de los momentos centrales de la jornada, permitiendo a los asistentes experimentar al volante las prestaciones y posibilidades de los tres modelos de la gama.

Leza Motor forma parte de Grupo Antilia, grupo de concesionarios con una consolidada presencia en Badajoz, donde también representa las marcas BMW, MINI, BMW Motorrad y MG. La incorporación de EBRO refuerza la apuesta del grupo por ampliar su oferta y acercar al cliente nuevas alternativas de movilidad, con especial atención a las tecnologías eléctricas, híbridas e híbridas enchufables.

La experiencia se completó con una propuesta gastronómica de inspiración española y portuguesa, aprovechando el carácter fronterizo de Badajoz, y un ambiente diseñado para favorecer el encuentro entre clientes y profesionales de la marca.

Con esta primera EBRO PHEV Experience, Leza Motor y Grupo Antilia continúan reforzando su presencia en Badajoz y su compromiso con una movilidad cada vez más eficiente, tecnológica y sostenible.