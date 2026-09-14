El PP exige conocer si la Diputación de Badajoz reclamará los 427.000 euros cobrados por David Sánchez y su colaborador

El portavoz del PP de Extremadura, Luis Miguel Núñez, ha exigido conocer si la Diputación de Badajoz reclamará los 427.000 euros cobrados por David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su colaborador mientras ambos trabajan en la institución provincial.

"Estamos hablando de dinero público, de más de 427.000 euros de todos los extremeños y de todos los pacenses. Y desde aquí, desde el Partido Popular de Extremadura, exigimos algo muy sencillo, que el Partido Socialista extremeño defienda hasta el último céntimo de euro de los ciudadanos", ha recalcado.

En este sentido, el portavoz 'popular' ha considerado en rueda de presa que los extremeños merecen saber si la Diputación de Badajoz va a reclamar ese dinero o "va a seguir mirando hacia otro lado".

Además, y en relación a este mismo caso, ha afeado que cuando parecía que se habían conocido "todas las vergüenzas sobre el chiringuito del Partido Socialista de Extremadura" en la institución provincial se ha sabido que el exsecretario general del PSOE extremeño y expresidente de la diputación, Miguel Ángel Gallardo, ha pedido que su inhabilitación quede limitada a la presidencia de la diputación.

"¿De verdad el Partido Socialista de Extremadura cree que después de esta sentencia lo siguiente es buscarle a Gallardo una puerta giratoria?. Así terminan los cómplices de Pedro Sánchez, unos en la cárcel por décadas y otros inhabilitados 18 años y teniendo que reinventarse para poder subsistir?", ha dicho.

Frente a ello, Luis Miguel Núñez ha expuesto los casos de las concejalas socialistas implicadas en la causa Juana Cintas y Cristina Núñez, quienes han entregado sus actas, mientras que el concejal de Badajoz y diputado provincial Ricardo Cabezas y el alcalde Francisco Martos, condenados en la causa de David Sánchez, "siguen agarrados en sus puestos".

"¿Qué tiene que decir Sánchez Cotrina sobre todo esto?", se ha preguntado el portavoz del PP extremeño, que se ha cuestionado si "¿les va a pedir que dimitan" o "van a seguir riéndose de los extremeños".

En otro orden de asuntos, Nuñez ha destacado la "total normalidad" con la que ha empezado el curso escolar en la región frente al "apocalipsis educativo" augurado semanas atrás por el PSOE, que aludía a "problemas" y un "caos inexistente".

Así, ha puesto en valor las más de 600 rutas de transporte escolar funcionando "desde el primer día", junto a la educación gratuita de 0 a 3 años, ayudas para las familias, más profesores, ratios más bajas y mejores condiciones para los docentes.

"Una cosa es hacer oposición y otra cosa es fabricar una alarma, crear problemas donde no los hay e intentar generar miedo e incertidumbre a las familias extremeñas", ha asegurado.

Por otro lado, Núñez ha criticado que el secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, hable "mucho de feminismo pero cuando una mujer gobierna parece que le molesta hasta que sonría".

"Según el Sánchez de Extremadura, las mujeres se ponen guapas, pasean y sonríen mientras que para resolver los problemas tienen que venir hombres como él, que son más serios. Y vuelve a utilizar la sonrisa de María Guardiola para atacarla. ¿Diría lo mismo de un hombre?. Seguro que no", ha asegurado.

Por ello, ha recomendado al líder del PSOE extremeño "menos feminismo de pancarta y mucho más respeto", ya que una "mujer no tiene que dejar de sonreír para demostrar que sabe gobernar". "María Guardiola no necesita que usted le explique cómo tiene que hacerlo, porque los hechos hablan por ella misma y, además, con sonrisas", ha aseverado.