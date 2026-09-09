El Ayuntamiento de Badajoz prevé que la Escuela de Artes y Oficios comience a funcionar en octubre

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Badajoz, José Antonio Casablanca, ha avanzado que la "idea" es que la Escuela de Artes y Oficios 'Adelardo Covarsí' funcione "con normalidad" el próximo mes de octubre.

A preguntas de los periodistas por la apertura de esta Escuela que acumula dos cursos sin actividad, Casablanca ha explicado que actualmente está en licitación el pliego referido a la limpieza, cuyo plazo de presentación de ofertas termina este viernes, pero hay que volver a sacar el del seguro de responsabilidad civil, que se publicará esta semana tras quedar desierto el anterior.

Ante esta situación, han estado hablando con distintas aseguradoras para ver si existe interés en presentarse "en esas condiciones" y han visto que sí, por lo que van a sacarlo a licitación, como también trabajan y está "completamente hecho", a falta de publicarlo, el pliego referido al mantenimiento del edificio.

Una "problemática" que se han encontrado actualmente, que están en "vías de resolución", es que la directora del centro, quien ha estado elaborando y firmando todos estos pliegos, actualmente está de baja médica y no puede rubricarlo hasta que no se incorpore.

Por eso están analizando si hay alguna "vía de solución" a través de la delegación de la firma en otro profesor de la Escuela, que "realmente" solo tiene profesores y un administrativo y no cuenta con personal técnico adscrito al Consorcio "aún".

Por esa razón, necesitan que sea la citada figura del profesorado quien firme estos pliegos, que son los que faltan para el funcionamiento del centro en sí tras las obras de rehabilitación llevadas a cabo en el Conventual de San Agustín, antiguo colegio San Pedro de Alcántara y el traslado de la antigua sede en el Palacio de Godoy.

No obstante, ha matizado el edil, "no son obligatorios" para que empiece a funcionar salvo el seguro de responsabilidad civil, aunque lo van a sacar "ya". Mientras y respecto al contrato de limpieza, lo tienen con una empresa que cumple una serie de horas y el que sale ahora es "mucho más ambicioso y más grande porque el edificio así lo es", y el de mantenimiento "es deseable que esté cuanto antes pero no es obligatorio porque, de hecho, los profesores han estado trabajando allí, abriendo y cerrando la Escuela sin necesidad de que exista este contrato de mantenimiento".

Al mismo tiempo, José Antonio Casablanca ha detallado que este mes están trabajando para preparar las matriculaciones, ya que tienen que llamar a todos los alumnos matriculados hace dos años para comunicarles las modificaciones y saber si siguen interesados en inscribirse o no, independientemente de que solicitasen la devolución de matrículas.

"Se va a respetar a todo el mundo que se matriculó hace dos años prioritariamente sobre el resto de gente que se quiera matricular nueva", ha incidido, junto con que una vez que se haya hablado con todo el mundo, se hayan visto las matrículas que se van a hacer y ya tengan el número de las antiguas, se sacarán las nuevas con respecto a las plazas que queden libres.

"A partir de ahí, empezaremos a funcionar", ha destacado, para especificar que "la idea es que la Escuela esté funcionando ya con normalidad en octubre", tras lo que ha señalado que están haciendo "todo lo posible para que así sea, sino también de la capacidad que tenga el profesorado para poder comenzar en octubre como estoy diciendo", ha incidido.