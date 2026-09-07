Fernando López Salazar se presenta a las primarias del PSOE de Badajoz con un proyecto "disruptivo" basado en el cambio

El socialista Fernando López Salazar ha presentado este lunes su precandidatura a las primarias del PSOE a la Alcaldía de Badajoz con un proyecto "disruptivo" y "basado en el cambio" tras 30 años de gobiernos del PP en la capital pacense.

En declaraciones a los medios, ha reconocido que ha decidido "dar el paso", algo que hace "con mucha ilusión y con muchas ganas", y ha mostrado su "respeto" a los compañeros y en especial a los otros tres precandidatos, Silvia González, Concha Baños y Anselmo Solana - que se han presentado a este proceso de primarias en el que el PSOE decidirá a su candidato a alcalde en las próximas elecciones municipales.

"La verdad es que es una situación complicada. Yo lo estoy viviendo en mis carnes, En los tiempos que corren, en la situación que tenemos, es un punto a favor de ellos en relación a la valentía que se presenten", ha señalado, a la par que reconoce que da este "paso" porque es un hombre de Badajoz "de toda la vida", una ciudad que le "encanta", donde se ha criado, y en la que vive "intensamente".

Al mismo tiempo, es gestor, conoce "perfectamente" la administración, lleva 20 años dedicándose a la gestión de administraciones públicas, a la asistencia y al asesoramiento de entidades locales en toda Extremadura, y ve que "ha llegado el momento de dar el paso", así como "de cambiar".

"Llevamos 30 años de gobierno popular, entiendo que es el momento de cambiar dinámicas, mi proyecto es un proyecto disruptivo y un proyecto que está basado en el cambio", ha detallado, porque "es lo que necesitamos", ha dicho.

En este sentido, sus objetivos "no son otros que cambiarlo todo". "Hoy en día, el político tiene que ser un gestor y para saber gestionar hay que haber gestionado. A partir de ahí, yo lo que quiero es cambiar todo, aquí no podemos andar a determinar si efectivamente cambiamos esta calle o cambiamos la otra, no, aquí hay que arreglar todo, aquí hay que tener servicios de calidad, aquí hay que implementar cambios en infraestructuras", ha precisado.

López Salazar reconoce igualmente que tiene "unas ganas enormes" de confrontarse con el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, y explicarle cuál es su proyecto de ciudad y el que tiene que tener una localidad como Badajoz, así como que "sobre todo" necesita el apoyo de todos los militantes.

Natural de Badajoz y militante del PSOE, presenta su candidatura por su "vocación de servicio público", ante lo que ha indicado que "por suerte o por desgracia" con 48 años ha llegado "a todo" y que administrativamente hablando ha alcanzado su "culmen" y tiene ese "know-how" que puede extrapolar a la ciudad, además de una experiencia que ha ganando, "que ha sido un máster en administración pública", que se la quiere dar a su ciudad.

En este sentido, ha explicado que su teléfono está abierto las 24 horas los 365 días del año, que trabaja para distintos municipios y que "es duro ver cómo la decadencia de la ciudad está ahí", a tenor de lo cual ha afeado que "Badajoz, por suerte o por desgracia, funciona por inercia" y ha defendido que se tiene que cambiar tras 30 años de gobiernos del PP.

"Al final te das cuenta que esto es una inercia y las inercias se paran, y cuando una administración se para es complicadísimo volverla a arrancar y eso es lo que yo no quiero que ocurra en Badajoz, en mi Badajoz, la ciudad que quiero", ha puesto el foco Fernando López, junto con que, para ello, necesita la ayuda de todos los militantes, a los que anima a que le conozcan y su proyecto "totalmente distinto", "disruptivo" y el que cree que "necesita Badajoz" y también el PSOE que, como propone, se tiene que abrir a la sociedad civil.

Su precandidatura es algo que "se llevaba fraguando meses atrás", mientras que sobre las líneas del proyecto que defiende ha concluido que pasan por un cambio y que el problema es realizarlos t saber cómo funciona una administración, para lo que "hay que tener un know-how" y "una experiencia", como la que pone al servicio de los ciudadanos y como quiere que entiendan los militantes socialistas, "muchos" de los cuales conocen su proyecto y los que no tiene estos días para explicarlo y trasladarlo.