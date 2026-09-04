La Patrona de Badajoz, Nuestra Señora de la Soledad, será alcaldesa perpetua y honorífica

El Ayuntamiento de Badajoz propondrá el nombramiento de Nuestra Señora de la Soledad Coronada, patrona de la ciudad, como alcaldesa perpetua y honorífica de la capital pacense, atendiendo así a la solicitud formal presentada por la Real Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Humildad y Paciencia, Santísimo Cristo de la Humillación y Nuestra Señora de la Soledad Coronada.

La petición fue presentada el pasado mes de agosto por el hermano mayor de la Hermandad, Francisco Javier Gutiérrez Jaramillo, y ha dado lugar a la tramitación del correspondiente expediente municipal, en el que la Concejalía de Cultura, como órgano instructor, ha emitido un informe favorable a la propuesta de concesión de esta distinción.

En concreto, el informe destaca la "especial y continuada vinculación" entre el Ayuntamiento de Badajoz y Nuestra Señora de la Soledad, así como el "profundo arraigo" que su devoción tiene en la ciudad desde hace más de tres siglos y medio. En este sentido, señala que la relación entre la corporación municipal y su Patrona "no ha sido únicamente de respeto hacia una devoción popular, sino de una auténtica identificación institucional, expresada a través de distintos reconocimientos y actos de carácter civil a lo largo de la historia".

Esta vinculación se ha mantenido a lo largo de los siglos y ha tenido también distintas expresiones desde el ámbito municipal, ha señalado en nota de prensa el consistorio, que ha destacado entre ellas la concesión, en 1947, del uso del escudo de la ciudad a la Hermandad, como testimonio de la identificación entre la corporación y su Patrona, además de la Coronación Canónica de Nuestra Señora de la Soledad, celebrada el 8 de junio de 2013, o su condición de Patrona de la Policía Local de Badajoz.

Más recientemente, en este 2026, el ayuntamiento ha hecho entrega de la bandera de la ciudad a Nuestra Señora de la Soledad, "renovando y actualizando un vínculo institucional mantenido durante generaciones".

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, propondrá formalmente este nombramiento "como expresión del vínculo existente entre la ciudad y su Patrona y como respuesta a una petición formulada por la Hermandad". El expediente continuará este viernes 4 de septiembre con la celebración de una Comisión Informativa de Alcaldía extraordinaria, que deberá emitir el correspondiente dictamen sobre la propuesta.

Posteriormente, la iniciativa será elevada al pleno extraordinario del Ayuntamiento de Badajoz que se celebrará el próximo miércoles, día 9, como órgano competente para adoptar el acuerdo definitivo sobre el nombramiento.

De este modo, el alcalde de la ciudad, da curso a la solicitud formulada por la Real Hermandad de la Soledad y propone que la Patrona de Badajoz "reciba una de las máximas distinciones honoríficas de la ciudad, como reconocimiento a una relación histórica, institucional y afectiva que forma parte inseparable de la identidad de Badajoz".

Preguntado por este tema, el alcalde de Badajoz ha explicado que quien lo ha propuesto es la citada Hermandad y que recibieron una solicitud en este sentido para realizar este "reconocimiento honorífico" a la Patrona como alcaldesa perpetua de la misma, de manera tal que supone una distinción a la figura de la Virgen de la Soledad, similar a otras ciudades o localidades, como la Virgen de los Remedios en Fregenal de la Sierra o la Virgen de los Reyes en Sevilla que también ostentan ese título.

Asimismo, ha continuado, se trata de "un reconocimiento más a la Patrona" y su visibilización como "eje vertebrador" de la fe en la ciudad y de la historia de la misma, a la par que se ha mostrado agradecido a la Hermandad, a su Junta de Gobierno y a su hermano mayor por trasladar la petición.

También a los grupos políticos y a los miembros de la corporación municipal, porque "a priori" lo que le han manifestado es su apoyo y su voto favorable "a este reconocimiento" que, según Gragera, "va a redundar en beneficio de la Hermandad, de la figura de la Patrona y en el conjunto de la ciudad".

La Real Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad Coronada ha recibido por su parte "con inmensa alegría y profunda emoción" el anuncio realizado por el Ayuntamiento de Badajoz referido a la propuesta de nombramiento de nuestra Patrona como alcaldesa perpetua y honorífica de la ciudad.

La iniciativa responde a la solicitud formal presentada el pasado mes de agosto por el hermano mayor y supone un "altísimo reconocimiento" que "viene a refrendar una vinculación histórica, institucional y afectiva entre Badajoz y su Patrona que se prolonga desde hace más de tres siglos y medio".

Ante la "trascendencia" de este acontecimiento, y en espera de la aprobación definitiva del nombramiento por el pleno municipal, la Hermandad ha anunciado en nota de prensa que se encuentra preparando una serie de actos extraordinarios para el próximo 15 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de la Soledad.