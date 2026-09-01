Investigan carreras ilegales nocturnas en la plataforma logística de Badajoz

La Guardia Civil investiga carreras ilegales nocturnas en el entorno de la plataforma logística de Badajoz, todo ello a raíz de un vídeo en las redes sociales con imágenes de estas carreras.

Ahora se investiga si estas prácticas ilegales son habituales en este espacio y sus responsables.

Los agentes analizan este hecho después de tener conocimiento de una de estas carreras ilegales celebrada en el entorno de la Plataforma Logística de Badajoz, donde principalmente se observan coches, cuyos desplazamientos son seguidos por un gran número de personas, imágenes que fueron publicitadas en las redes sociales.

Los agentes intensificará los controles como ha confirmado el Delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana.