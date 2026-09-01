CARRERAS ILEGALES

Investigan carreras ilegales nocturnas en la plataforma logística de Badajoz

Los agentes intensificará los controles como ha confirmado el Delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana.

Redacción

Badajoz | (Publicado 01.09.2026 13:05)

Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial.
Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. | Guardia Civil / Europa Press

La Guardia Civil investiga carreras ilegales nocturnas en el entorno de la plataforma logística de Badajoz, todo ello a raíz de un vídeo en las redes sociales con imágenes de estas carreras.

Ahora se investiga si estas prácticas ilegales son habituales en este espacio y sus responsables.

Los agentes analizan este hecho después de tener conocimiento de una de estas carreras ilegales celebrada en el entorno de la Plataforma Logística de Badajoz, donde principalmente se observan coches, cuyos desplazamientos son seguidos por un gran número de personas, imágenes que fueron publicitadas en las redes sociales.

Los agentes intensificará los controles como ha confirmado el Delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana.

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