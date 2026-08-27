Herida una niña de 4 años tras precipitarse desde el parque infantil de los Alféreces de Badajoz

El parque infantil de la Plaza de los Alféreces de Badajoz vuelve a estar en el punto de mira debido a su falta de seguridad. El último incidente, la caída de una niña de cuatro años desde lo alto de la estructura, ha colmado la paciencia de las familias de la zona.

Las quejas vecinales, por la peligrosidad de las instalaciones infantiles, han forzado la intervención municipal, que ya trabaja en una solución provisional mientras los padres inician una recogida de firmas. El Ayuntamiento de Badajoz ya ha confirmado que modificará las instalaciones para evitar nuevos accidentes, según ha confirmado a Onda Cero, María Laso, madre de la niña afectada por la caída.

Denuncia en redes y movilización ciudadana

La alarma saltó tras la publicación en redes sociales de María Laso. Aunque afortunadamente el accidente de su hija "quedó en un susto y en el golpe", Laso utilizó sus perfiles públicos para visibilizar el peligro evidente y la falta de accesibilidad del recinto para todos los niños.

Su llamamiento busca conectar con otros padres afectados para hacer un frente común. Las familias de la zona tienen previsto iniciar una recogida de firmas para exigir una remodelación profunda. Según relatan los propios vecinos, el de esta menor no es un caso aislado: en los últimos meses se han registrado varias caídas desde las zonas más altas que han provocado lesiones graves, como roturas de huesos, a otros menores.

Promesa de cambios urgentes

Ante la gravedad de la situación y la presión social, la respuesta institucional no se ha hecho esperar. El concejal del Ayuntamiento de Badajoz, Javier Gijón, se ha puesto en contacto directamente con María Laso para confirmar el compromiso del consistorio.

Según ha manifestado la madre a los micrófonos de Onda Cero: "El Ayuntamiento modificará definitivamente las instalaciones del parque de Los Alféreces. Los técnicos municipales ya se encuentran trabajando en una solución provisional para asegurar la zona de forma inmediata."

Las familias esperan que estos trabajos se ejecuten a la mayor brevedad posible para garantizar la seguridad de los niños y evitar que vuelvan a repetirse este tipo de percances en uno de los espacios infantiles más concurridos de la ciudad