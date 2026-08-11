La ITV de Badajoz vuelve al polígono El Nevero, previsiblemente, a mediados de septiembre

El director general de Movilidad y Transportes, Cristóbal Maza, ha visitado este martes las obras de modernización de la estación de ITV de Badajoz, que cuentan con una inversión de 540.000 euros, cofinanciadas con fondos propios de la comunidad y por el Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP), y que han sido ejecutadas por AVAQUS.

Se trata de la estación de ITV más antigua de Extremadura, construida en 1971 y sobre la que no se había realizado una inversión de esta envergadura "en muchos años".

Los trabajos, desarrollados durante los últimos seis meses, han consistido en la sustitución de la cubierta de fibrocemento por otra metálica con panel sandwich, la instalación de placas fotovoltaicas y el cambio de luminarias por tecnología LED.

Además de la renovación de puertas y ventanas, nuevos equipos de climatización más eficientes, la sustitución del solado del edificio administrativo, mejoras en la instalación eléctrica y de fontanería, así como adaptación de aseos y acondicionamiento y pintura, tanto del interior como de las fachadas del edificio.

Durante las obras, el servicio ha tenido que trasladarse provisionalmente a una nave de la Plataforma Logística de Badajoz y la previsión es que pueda regresar a estas instalaciones renovadas a lo largo del próximo mes de septiembre.

En su intervención, Maza ha informado de las bonificaciones del 50 por ciento en las inspecciones de vehículos pesados, agrícolas y profesionales, así como la próxima construcción de una nueva estación de ITV en la ciudad por parte de la concesionaria DEKRA.

NUEVAS INSTALACIONES

La nueva estación deberá estar construida en un plazo de 18 meses desde el pasado mes de abril y contará con tres líneas para vehículos ligeros y dos para pesados, más que duplicando la capacidad actual y permitiendo mejorar el servicio y reducir los tiempos de espera para los ciudadanos.

Mientras tanto, DEKRA presta el servicio provisionalmente en otra nave del polígono industrial El Nevero, frente al mercadillo, ha informado la Junta en nota de prensa.

El director general ha enmarcado estas actuaciones en la apuesta de la Junta de Extremadura por la modernización de las infraestructuras de transporte.

En este sentido, ha destacado que el Ejecutivo autonómico está invirtiendo más de 8 millones de euros en la mejora y modernización de las estaciones de autobuses de la región, con actuaciones de eficiencia energética, accesibilidad y digitalización.

Maza ha subrayado que estas inversiones reflejan el "compromiso" del Ejecutivo regional con unas infraestructuras de transporte "más modernas, eficientes, accesibles y adaptadas" a las necesidades de los ciudadanos de toda Extremadura.