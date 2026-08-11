El PSOE de Badajoz pide conocer qué parte del cementerio islámico se ha investigado antes de cerrar la excavación

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Silvia González, ha considerado necesario que el Ayuntamiento de Badajoz dé explicaciones sobre el alcance de la intervención arqueológica desarrollada en la avenida de Huelva y sobre el conocimiento real que se tiene de la cementerio islámico antes de que los restos sean protegidos y cubiertos y las obras continúen definitivamente.

A esta situación se suma el reciente hallazgo de una estructura de piedra junto a la estatua del general Menacho, en la misma avenida, cuya naturaleza, antigüedad y posible valor arqueológico están todavía por determinar, ha apuntado el Grupo Municipal Socialista en nota de prensa.

Al respecto, dicho grupo ha añadido que ambos hechos refuerzan la necesidad de conocer "con detalle" el seguimiento arqueológico de unas obras municipales que se están desarrollando en un espacio "especialmente sensible".

Así, los socialistas no cuestionan que la conservación bajo tierra pueda ser una solución técnicamente adecuada sino que reclama que se explique qué se ha estudiado, qué queda por estudiar y qué datos permiten considerar suficiente la investigación realizada hasta ahora.

La intervención en la maqbara ha permitido documentar 29 fosas y restos correspondientes a 37 individuos, pero las informaciones conocidas señalan que quedarían por exhumar aproximadamente otros cinco y, "especialmente, que se ha constatado una segunda fase de enterramientos a una cota inferior".

Por ello, para Silvia González, este último dato merece una "explicación específica" antes de considerar cerrada la investigación arqueológica en este punto.

El Grupo Socialista quiere conocer qué porcentaje del ámbito arqueológico detectado ha sido efectivamente investigado, cuál es la extensión estimada de la maqbara en esta zona y qué se conoce hasta ahora de esa segunda fase localizada a mayor profundidad.

También Silvia González cree necesario saber si están concluidos los análisis antropológicos y el resto de estudios realizados sobre los restos exhumados y cuáles son sus resultados.

"Algunos de los enterramientos presentan características diferentes al rito funerario mayoritario y evidencias que pueden aportar información relevante sobre la sociedad islámica de la época", han planteado los socialistas pacenses.

El PSOE recuerda que la necrópolis de la avenida de Huelva forma parte de una maqbara de considerable extensión, conocida desde intervenciones anteriores y vinculada directamente con la historia de la Badajoz islámica.

Por ello, ha considerado que una intervención "de esta importancia" debe dejar algo más en la ciudad que la documentación técnica imprescindible y la posterior protección de los restos.

Así, los socialistas plantean que el Ayuntamiento de Badajoz debe explicar también qué pretende hacer con la información obtenida, ya si los restos van a permanecer protegidos bajo tierra Badajoz debería conservar el conocimiento generado por la excavación y hacerlo accesible a la ciudadanía.

En este sentido, el PSOE propone estudiar fórmulas de divulgación compatibles con la continuidad de la avenida, desde la señalización del lugar hasta recursos que permitan conocer la maqbara, los enterramientos encontrados y la importancia histórica del espacio.

"No estamos planteando convertir cada hallazgo arqueológico en un espacio visitable. Lo que planteamos es que una intervención de esta importancia deje algo más en Badajoz que un expediente cerrado y unos restos nuevamente cubiertos", ha señalado la portavoz socialista.

La estructura de piedra aparecida junto a la estatua del general Menacho abre ahora una nueva cuestión dentro de las mismas obras, ha apuntado el PSOE pacense.

"El PSOE evita realizar cualquier interpretación sobre su origen o valor mientras no exista una evaluación técnica. Precisamente por ello considera imprescindible que se determine qué es, de qué época procede y si posee interés arqueológico antes de adoptar cualquier decisión que pueda resultar irreversible", ha señalado.

La sucesión de hallazgos confirma, a juicio de los socialistas, que las obras se desarrollan sobre un espacio de "especial sensibilidad arqueológica".

Por ello, pedirán al Ayuntamiento de Badajoz información sobre el seguimiento realizado desde el comienzo de los trabajos, las incidencias comunicadas a Patrimonio, las modificaciones introducidas en el proyecto y las instrucciones recibidas a raíz de los distintos hallazgos.

Así, según ha manifestado Silvia González, el Ayuntamiento de Badajoz no puede limitar su papel a señalar que las decisiones corresponden a la administración competente en Patrimonio.

"Como promotor de una obra pública en un espacio de estas características, debe defender los intereses patrimoniales de Badajoz, mantener una posición propia y explicar a la ciudadanía qué actuaciones ha realizado ante los sucesivos descubrimientos", ha aseverado.