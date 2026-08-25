SUCESOS

Buscan a una mujer de 77 años vecina de Olivenza (Badajoz) desaparecida desde el lunes

Este pasado lunes, día 24, ha sido presentada una denuncia por la desaparición de dicha mujer, y desde entonces se ha activado un dispositivo de búsqueda que hasta el momento no ha dado resultado positivo, informa la Guardia Civil.

Redacción

Badajoz | (Publicado 25.08.2026 12:27)

Imagen de archivo de la Guardia Civil.
Imagen de archivo de la Guardia Civil. | Europa Press

Un dispositivo de diferentes unidades de la Guardia Civil se encuentra realizando labores de búsqueda de una mujer de 77 años de edad, vecina de Olivenza (Badajoz).

Este pasado lunes, día 24, ha sido presentada una denuncia por la desparición de dicha mujer, y desde entonces se ha activado un dispositivo de búsqueda que hasta el momento no ha dado resultado positivo, informa la Guardia Civil.

El alcalde del municipio, Manuel José González Andrade, ha solicitado colaboración ciudadana a través de las redes sociales y se ha activado un dispositivo de búsqueda por parte de la Guardia Civil.

Este martes, día 25, se han reanudado las labores de búsqueda con diferentes unidades, como Usecic, Pegaso Cinológico y patrullas de Seguridad Ciudadana.

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