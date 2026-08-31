La Guardia Civil intercepta en Talavera la Real un cargamento con más de 400 kilos de cocaína

La Guardia Civil ha incautado en Talavera la Real (Badajoz) un importante alijo de cocaína con un peso de 423 kilos que eran transportados en una furgoneta interceptada en la autovía A-5.

Los hechos ocurrieron el pasado 13 de agosto después de que en un servicio de prevención de la seguridad ciudadana los agentes observaron una furgoneta que realizaba una maniobra extraña.

Al darle el alto para su identificación, el conductor redujo drásticamente la velocidad y se apeó con rapidez del furgón cruzando corriendo la mediana entre calzadas y emprendiendo una huída campo a través. Los agentes le perdieron de vista en la persecución tras lanzarse a un arroyo cercano.

En la primera inspección del vehículo abandonado, se pudo constatar que sus puertas se encontraban cerradas, con numerosos bultos sospechosos a simple vista y dinero en efectivo, detalla la Guardia Civil en una nota de prensa.

Ante las sospechas de que pudiera tratarse de un ilícito penal relacionado con el narcotráfico, fue trasladado a dependencias policiales para llevar a cabo el registro del mismo, donde se halló un total de 17 bolsos deportivos que contenían en su interior un total de 423 kilos de cocaína distribuidos en paquetes, de la que podría obtenerse en el mercado ilícito 2.004.700 dosis.

Ahora la Guardia Civil continúa la investigación para tratar de localizar y detener al conductor responsable de las acciones delictivas, al que se considera presunto autor de los delitos de desobediencia a Agentes de la Autoridad y contra la salud pública por tráfico de drogas.

Las diligencias policiales junto con la sustancia estupefaciente intervenida, han sido puestas de disposición de la Autoridad Judicial en la Sección Civil de Instrucción del Tribunal de Instancia de Badajoz.