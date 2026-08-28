El Centro de Salud de los Pinos comenzará a funcionar en su sede provisional en el Palacio de Congresos de Badajoz en 2027, tras alcanzar el 50% de la ejecución de las obras.

La consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, ha confirmado el avance de los plazos en su visita a las obras que ha realizado junto al alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera.

Solución temporal para 19.500 usuarios

El proyecto adecúa el anillo acristalado de la planta baja del recinto. Estas instalaciones ya albergaron servicios sanitarios de emergencia durante la pandemia del COVID-19. Los nuevos trabajos suponen un alivio inmediato frente a los problemas estructurales del edificio actual de Los Pinos.

Población beneficiada: Más de 19.500 pacientes y 43 profesionales adscritos a la zona centro.

Inversión económica: Cerca de dos millones de euros asignados a la remodelación.

Distribución del espacio: Un total de 1.400 metros cuadrados que albergarán 33 consultas funcionales.

Destino definitivo en 2029

La Consejería de Salud estima concluir el traslado definitivo en el año 2029, adaptando un inmueble protegido a las normativas de asistencia sanitaria actuales.

El actual edificio de Los Pinos volverá al consistorio de Badajoz para labores de consolidación estructural antes de recibir un nuevo uso público.