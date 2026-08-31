La recreación histórica 'Sitios de Badajoz' se celebra el 11 y 12 de septiembre con un concierto de obras inéditas de 1790 y 1812

La recreación histórica 'Sitios de Badajoz' se celebra los próximos días 11 y 12 con un concierto dedicado a la interpretación de obras inéditas comprendidas entre 1790 y 1812 y la recreación de un baile de época que representa los celebrados en otoño de 1809, con motivo del acuartelamiento de las tropas británicas en la ciudad tras la batalla de Talavera.

El concierto tendrá lugar el viernes 11 a las 20,30 horas a cargo del Ensemble 'Ecos de Lys' y el baile de época el sábado 12 a las 21,00 horas, ambos en los Jardines de La Galera en el marco de esta recreación que recuerda los hechos acontecidos en la ciudad con motivo de la Guerra de la Independencia.

El concejal de Turismo y Patrimonio Histórico, Rubén Galea, ha presentado esta V Recreación Histórica de los Sitios de Badajoz 'Baile de la Alianza' en una rueda de prensa en la que ha recordado que la recreación de la batalla de gran formato tiene lugar cada dos años y que la anualidad que no se celebra esta última, como es en esta ocasión dado que se celebró en 2025, se realizan una serie de actividades recreadoras para "seguir manteniendo viva la llama" de esta iniciativa.

Acompañado del presidente de la Asociación Histórico Cultural de Recreadores de Badajoz, Baluarte, Juan Carlos Romero, Galea ha detallado que, en esta ocasión, se celebrará un concierto con música de este periodo, y que igualmente se recreará uno de los múltiples bailes de sociedad que se organizaban en la ciudad durante los años 1809 y 1810 con motivo del acuartelamiento de las tropas británicas en la misma tras la batalla de Talavera.

Como ha explicado, estos hechos son "pocos conocidos", pero "muy importantes en el conflicto" dado que sentaron la base de la memoria colectiva del ejército británico sobre la ciudad y serviría de "caldo de cultivo", junto con los fallidos Sitios en la plaza en 1811, para crear la imagen que tenían estas tropas de Badajoz en el asalto de 1812.

Así y sobre la importancia de estos hechos, ha señalado de igual modo que el comandante de estas tropas, Arthur Wellesley, fue nombrado Lord Wellington tras la batalla de Talavera, recibiendo tal distinción cuando se encontraba en Badajoz y firmando por primera vez con este título nobiliario que pasaría a la historia por primera vez en la capital pacense.

De este modo, ha remarcado, no solo se recreará este hecho, sino que también se podrá disfrutar de un concierto de música de época en el que se podrá escuchar de forma inédita, tras más de 200 años, música del momento, así como algunas canciones fruto del conflicto y con tintes patrióticos o propagandísticos también relevantes para entender esta contienda.

Junto al concierto, el sábado por la mañana será el montaje y apertura del campamento de época, con instrucción y explicaciones históricas, también en los Jardines de la Galera de 10,00 a 14,00 horas, mientras que a las 21,00 será el turno del baile de época con escenas teatralizadas y pases por grupos con guía turístico.

Juan Carlos Romero ha indicado por su parte que este año los actos son "un poco diferentes" al resto de años y que van a intentar recrear una parte "un poco más civil del conflicto", dado que siempre se centran en las batallas y en la parte más bélica.

También querían recrear estos bailes porque ya han cubierto cronológicamente prácticamente toda la guerra y los años en los que la ciudad se vio afectada, de 1808 a 1812, después de que hace dos años recrearan el levantamiento de Badajoz de mayo de 1808; además de los combates de 1810, 1811 y 1812. Así, con esta actividad incluyen también 1809 y quedarían cubiertos los hechos más importantes o relevantes de la Guerra de Independencia.

Sobre el baile en sí, se realizará en la parte baja y el público podrá visitarlo desde arriba y entre bailes habrá alguna pequeña escena relativa a algún momento histórico que hubiera ocurrido en una serie de bailes, porque no recrean uno en concreto, sino un compendio de todos los que se llevaron a cabo ese otoño en Badajoz, que fueron muchos.