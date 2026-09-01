Hallan trece esqueletos y muros históricos en las obras de la avenida de Huelva de Badajoz

La última fase de las obras de canalización en la avenida de Huelva de Badajoz han dejado al descubierto trece nuevos esqueletos humanos y varias estructuras.

Según ha podido saber Onda Cero, los restos óseos ya han sido retirados, los arqueólogos municipales supervisan el terreno y los operarios continúan con las obras, una decisión que ha desatado duras críticas de los expertos locales.

El historiador pacense, José Antonio Hinchado, ha denunciado que las cosas no se están haciendo bien desde el principio: «La labor es muy mala. Sé que esto ocasiona trastornos a mucha gente, pero habría que tomar otras medidas, como poner colectores provisionales y sacar la historia a la luz. No podemos seguir maltratando a esta ciudad como lo hacemos constantemente».

Hinchado ha acusado directamente al Ayuntamiento de Badajoz de actuar con opacidad: «Existe un oscurantismo y un afán de esconder todo; hay mucha gente que queremos saber qué hacían nuestros antepasados, cómo vivían y cómo actuaban».

Dudas sobre el origen visigodo o romano

El experto también ha cuestionado la versión oficial que vincula los muros descubiertos con la antigua ermita de Santa Marina.

«Es muy frívolo decir que corresponden a la ermita», asegura Hinchado, quien recuerda que ya denunció la aparición previa de cuatro estructuras de desagües antiguos frente a la Delegación del Gobierno.

Según el historiador, las nuevas estructuras halladas apuntan a un origen mucho más remoto: «Una de ellas está muy profunda, a tres metros bajo tierra, y tiene pinta de ser muy, muy antigua».

Además, destaca la aparición de una tumba singular que rompe los esquemas habituales: «Ha salido una de las tumbas islámicas forradas de ladrillo, algo que no es típico del Islam, sino que podría tratarse de un enterramiento visigodo o romano», concluye, exigiendo un estudio en profundidad antes de sepultar los restos bajo el nuevo colector.