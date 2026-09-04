El Servicio de Aguas de Badajoz que gestiona Aqualia recibe una triple certificación de Aenor

El Servicio Municipal de Aguas del Ayuntamiento de Badajoz, a través de la empresa Aqualia encargada de su gestión, ha recibido una triple certificación de calidad de Aenor respecto a la huella ambiental, del agua e hídrica, tras unos estudios realizados durante los dos últimos años que muestran un desempeño ambiental "favorable" del ciclo integral del agua en la ciudad y destacan el papel de la depuración en la protección de los ecosistemas.

Los estudios realizados por Aqualia analizan el comportamiento ambiental de toda la cadena de valor del agua urbana en Badajoz durante 2023 y, en concreto, comprenden la captación de aguas, la potabilización, la distribución, el saneamiento y la depuración. Además de los caudales y contaminantes del agua, contempla los consumos energéticos, productos químicos, materiales, combustible, proveedores seleccionados, cantidades de residuos generados y su destino, así como las emisiones asociadas a la prestación del servicio.

De este modo, los resultados ofrecen una visión global que permite identificar tanto las contribuciones positivas como los principales focos de impacto y las oportunidades de mejora. El próximo análisis está previsto para el primer semestre de 2027 y permitirá evaluar el efecto de las actuaciones de mejora desarrolladas durante los últimos años, según Aqualia, que cita la mejora de la calidad del agua o el aprovechamiento de energía renovable entre los aspectos positivos, o reducir las pérdidas de agua o aumentar la eficiencia energética entre las oportunidades de mejora.

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, el teniente de alcalde delegado de Inspección de Aguas, Carlos Urueña, y el director de la delegación de Aqualia en Extremadura, Jesús Rodríguez Sevilla, junto al director de Aqualia en Badajoz, José Vicente Moreno Domínguez, han presentado estos tres certificados de calidad que suponen "un premio a la búsqueda constante de la excelencia" respecto al ciclo completo e integral del agua.

De este modo, ha detallado Carlos Urueña, así lo han conseguido "con esta búsqueda de la excelencia" y se traduce en un servicio "cada vez más eficiente, cada vez más sostenible y de mayor calidad", tras lo que ha incidido en que ha dicho "muchas veces" que la calidad del agua para abastecimiento en Badajoz es "de las mejores que hay en España" y en que estos tres certificados lo demuestran, porque pocas ciudades del país cuentan con los mismos y "de hecho" es la primera gestionada por Aqualia que los obtiene.

"Estamos de enhorabuena, porque es un premio a que las cosas se están haciendo bien en Badajoz y, además, es un acicate para seguir haciéndolas cada vez mejor", ha puesto en valor Urueña, mientras que Jesús Rodríguez ha detallado que puede parecer una iniciativa "muy técnica" pero que es importante para el presente y el futuro de la gestión del agua en la ciudad, y que pueden decir con "satisfacción" que la misma se sitúa a la "vanguardia" del ciclo de gestión integral del agua gracias a la realización de un estudio pionero.

Este último les ha permitido contrastar, calcular y saber "por primera vez" el impacto real ambiental de todos los procesos que se llevan a cabo para poder llevar el agua a los hogares, a las industrias o a los servicios públicos, ha ahondado, junto con que este trabajo ha culminado con esta triple certificación de Aenor que, conforme a estándares internacionales de referencia, está convirtiendo el servicio de Badajoz en el primero de Aqualia en poder obtener estos tres certificados de las huellas hídrica, del agua y ambiental, complementados con otros con los que cuentan.

Sobre la huella hídrica, ha precisado que mide el volumen de agua dulce necesaria para la fabricación de un bien, servicio u actividad; mientras que la huella del agua es el impacto que produce el uso de la misma, incluyendo factores como el contexto geográfico o temporal, y la ambiental un concepto más complejo y completo que engloba otras variables como la propia huella de carbono.

Finalmente, Ignacio Gragera ha destacado la importancia de estas certificaciones al margen de cuestiones técnicas o los parámetros que se miden, dado que "no deja de ser un premio, un reconocimiento, una validación de los procesos de sostenibilidad y de buenos usos y buenas maneras de tratar un servicio público fundamental como es del agua" por parte de la empresa concesionaria, certificado además por una entidad de "absoluta confianza" como Aenor.

"Al final ser sostenible es aplicar la ciencia en cada uno de los procesos, el intentar ser más eficientes en el uso de los recursos naturales que tenemos a disposición y, por tanto, generar un ahorro económico y un ahorro ambiental al conjunto de la ciudadanía", ha resaltado, para poder prestar un "mejor" servicio, dado que no solo supone poder abrir "con total y absoluta confianza" el grifo en casa para beber un agua "excelente".

Así, se trata también de salud pública, calidad de vida y actividad económica, porque una calidad "excelente" en el servicio favorece esta última, ha abundado Gragera, para quien supone además protección del medio ambiente, y Aqualia "trabaja muy bien" en un plan compartido y conjunto en el que el ayuntamiento está "encima de todo esto, pendientes y preocupados", aunque es la concesionaria, a través de sus técnicos junto a los municipales, los que les dan la hoja de ruta y les permiten obtener este tipo de reconocimientos que redundan en beneficio de los ciudadanos.