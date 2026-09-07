Badajoz facilita el acceso al centro con tarifas reducidas en los Multipass de Menacho y San Atón

El Ayuntamiento de Badajoz, la Asociación de Comerciantes de la Calle Menacho y Telpark han firmando un acuerdo con el que se reducirán, durante el mes de septiembre, las tarifas de los Multipass para aparcar en los párkings de Menacho y San Atón, con el objetivo de facilitar el acceso al centro y contribuir a dinamizar la actividad comercial y hostelera de la ciudad.

La iniciativa, impulsada por la concejalía de Comercio, estará activa del 7 al 29 de septiembre, ambos incluidos, y permitirá a los usuarios beneficiarse de tarifas especiales para estacionar durante 12 horas en los aparcamientos de Menacho y San Atón mediante la adquisición de pases Multipass.

En concreto, el precio será de 1,99 euros por 12 horas en el aparcamiento de Menacho y de 2,29 euros por 12 horas en el aparcamiento de San Atón, lo que supone un "importante ahorro" respecto a las tarifas habituales, según ha destacado el Ayuntamiento de Badajoz en un comunicado.

Los usuarios podrán acogerse a esta promoción mediante la adquisición de paquetes Multipass de 5, 10 o 20 pases, disponibles a través de la aplicación de Telpark.

Una vez adquirido el paquete, el usuario únicamente tendrá que asociar la matrícula de su vehículo para acceder y salir del aparcamiento de forma automática mediante lectura digital, sin necesidad de retirar ticket ni realizar pagos manuales.

Además, la matrícula asociada podrá modificarse desde la propia aplicación, lo que permite adaptar los pases a diferentes necesidades personales, familiares o laborales.

Para facilitar la información al usuario, la aplicación mostrará tanto el precio habitual como el precio promocionado de los pases Multipass, permitiendo conocer el ahorro aplicado durante el periodo de vigencia de la campaña.

La medida pretende facilitar los desplazamientos cotidianos al centro de la ciudad, tanto para realizar compras y gestiones como por motivos laborales o de ocio, y favorecer así la actividad de los establecimientos comerciales y hosteleros del entorno.

Esta campaña se produce, además, con la llegada de septiembre y la recuperación de la actividad cotidiana tras el periodo estival, cuando se incrementan los desplazamientos por motivos laborales, educativos y personales, así como las compras, gestiones y actividades de ocio.

El concejal delegado de Comercio, Eladio Buzo, destaca que "en septiembre, el centro recupera buena parte de su actividad cotidiana y es importante facilitar que vecinos y visitantes puedan acceder de forma cómoda a sus comercios, mercados, servicios y establecimientos hosteleros. Esta iniciativa contribuye a reforzar la vida urbana y a apoyar al tejido económico local desde una solución práctica y útil para la ciudadanía".

Por su parte, Ignacio Merry del Val, director de Operaciones Off-Street en Iberia, señala que con Multipass se busca ofrecer "una respuesta sencilla a quienes necesitan aparcar en el centro con frecuencia y buscan previsibilidad, flexibilidad y un precio cerrado. El acceso digital por matrícula y la posibilidad de utilizar los pases en distintos momentos hacen que sea una solución especialmente útil para compras, gestiones, trabajo u ocio".

La iniciativa incorpora también un incentivo relacionado con la movilidad sostenible, puesto que los paquetes Multipass incluirán un 30% de descuento en la recarga de vehículos eléctricos hasta el 31 de diciembre, aplicable en todos los aparcamientos de Telpark en España.