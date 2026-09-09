Un festival ofrecerá más de 200 juegos de mesa y 50 partidas simultáneas en Badajoz del 18 al 20 de septiembre

Badajoz acogerá del 18 al 20 de septiembre de 2026 la primera edición de Badaboom, el Festival Internacional de Juegos de Mesa, dedicada al ocio alternativo que nace con la vocación de convertirse en el gran punto de encuentro de la comunidad lúdica del suroeste ibérico.

El festival se celebrará en El Hospital, Centro Vivo y cuenta con el apoyo de la Diputación de Badajoz. Durante tres jornadas reunirá a jugadores, familias, asociaciones, editoriales, autores, ilustradores, creadores de contenido y profesionales del sector en torno a una programación pensada para acercar los juegos de mesa a todos los públicos.

Badaboom ofrecerá más de 200 juegos de mesa, más de 50 mesas de juego en funcionamiento simultáneo y más de 24 actividades entre torneos, demostraciones, talleres y charlas con editoriales, autores e ilustradores.

La organización del certamen prevé superar los 1.500 visitantes a lo largo de las tres jornadas, que tendrán entre sus principales rasgos distintivos su dimensión internacional y transfronteriza. A la participación del tejido asociativo extremeño se suma B de Brincar, organizador de eventos lúdicos con sede en Évora (Portugal), cuya presencia reforzará los vínculos entre las comunidades de jugadores de ambos países y contribuirá a consolidar a Badajoz como un espacio de encuentro entre España y Portugal.

El proyecto está impulsado por las asociaciones Dragones y Bellotas y Jumeba, ambas de Badajoz, junto a Ludikceres de Cáceres, Jobbyt de Don Benito, CSI de Almendralejo y Tierra de Juegos de Zafra. Esta alianza reúne a entidades de cinco ciudades extremeñas y a un organizador portugués, reflejando el carácter colaborativo con el que nace Badaboom y el compromiso compartido por impulsar los juegos de mesa como herramienta de cultura, educación, creatividad e integración social.

La programación combinará actividades de iniciación con propuestas dirigidas a los aficionados más experimentados. El festival contará con una gran ludoteca abierta, torneos oficiales, actividades familiares, espacios de demostración, talleres, grabaciones de podcasts especializados y una zona profesional destinada a editoriales, autores e ilustradores para presentar novedades, prototipos y establecer nuevas colaboraciones.

Badaboom dispondrá de un aforo simultáneo de 800 personas y ofrecerá distintas modalidades de acceso. El acceso general al festival será gratuito mediante la reserva del Pase General que puede adquirirse ya desde la plataforma Meeplay, permitiendo al público disfrutar de las demoatraciones de editoriales y de buena parte de la programación abierta.

El festival contará además con un Pase B.I.P., destinado a quienes quieran disfrutar de una experiencia más completa y acceder a las ventajas y propuestas vinculadas a la programación especializada así como a la gran ludoteca de más de 200 titulos, orientada y guiada por monitores de juego.

El portavoz de la organización, Alberto Viñuela, subraya que Badaboom nace con la ambición de convertir a Badajoz en un "punto de encuentro para la comunidad lúdica de España y Portugal", y que "cualquier persona pueda descubrir los juegos de mesa y disfrutar de una experiencia única, al tiempo que ofrecemos un espacio de referencia para asociaciones, editoriales, autores y jugadores".

La colaboración entre entidades de ambos países, señala, demuestra el "potencial del juego para crear comunidad, fomentar la creatividad y estrechar lazos entre territorios".

Con esta primera edición, Badaboom inicia un proyecto con vocación de continuidad que aspira a consolidarse como una de las "principales citas" dedicadas a los juegos de mesa, contribuyendo al desarrollo cultural, turístico y económico de la región y fortaleciendo la colaboración entre las comunidades lúdicas de España y Portugal.