El Concurso de Cortadores de Jamón de Badajoz se disputa este viernes en la Plaza Alta con seis participantes

El X Concurso de Cortadores de Jamón 'Badajoz capital ibérica' se disputa este viernes, día 11, en la Plaza Alta de la ciudad con un total de seis participantes procedentes de Cáceres, Madrid, Guadalcanal (Sevilla), Añora (Córdoba), Arroyo de la Encomienda (Valladolid) y Valverde de Leganés (Badajoz).

Organizado por el cortador Pepe Alba junto a Samu Núñez y Esther Alcalde y avalado por la Asociación Nacional de Cortadores de Jamón con la colaboración del Ayuntamiento de Badajoz, el certamen se consolida como una cita de referencia a nivel mundial para la promoción del jamón ibérico, la gastronomía y la cultura de nuestra tierra.

Así, pretende ser más que una competición entre profesionales del corte, dado que se plantea como una experiencia gastronómica y divulgativa en la que el público pueda conocer mejor el mundo del jamón ibérico, el trabajo de los cortadores y de los profesionales que forman parte del sector, además de curiosidades de índole histórico o turístico de la propia Plaza Alta o la Alcazaba y la Torre de Espantaperros, monumentos junto a los que se desarrolla este concurso.

Durante unas dos horas, estos seis profesionales del corte de jamón competirán para demostrar su técnica, precisión, limpieza, presentación y conocimiento del producto, mientras los asistentes podrán disfrutar en directo del espectáculo del corte y degustar el jamón del concurso mediante los platos preparados durante el evento, cuyos boletos permitirán a su vez optar a distintos premios.

El concejal de Turismo y Patrimonio Histórico, Rubén Galea, junto a Pepe Alba, ha presentado esta décima edición, en la que el primer premio incluye el pase a la semifinal del campeonato nacional junto a trofeo, diploma, tabla jamonera Afinox y 300 euros; el segundo, trofeo, diploma y 200 euros y el tercero, trofeo, diploma y 100 euros, mientras que el mejor plato creativo recibirá un diploma y 100 euros.

Rubén Galea ha detallado que el concurso se celebra este viernes a partir de las 20,00 horas con un total de seis participantes y que se presenta como una experiencia única con el objetivo compartido todos los años de ir "más allá de la excelencia del corte" al conjugar turismo, cultura o gastronomía para poner en valor la ciudad y la región.

Durante el mismo, se llevarán a cabo entrevistas a miembros del sector como ganaderos, industriales o cortadores y los asistentes podrán degustar el jamón que se está cortando, de cebo ibérico 50 por ciento de raza ibérica. El certamen en sí puntúa tanto la prueba cultural, como la limpieza y perfilado de la pieza, la limpieza del puesto de corte, la rectitud del corte, el remate y apurado de la pieza, la elegancia y estilo del cortador o la calidad de la loncha, y junto a los miembros del jurado también se conectarán otros desde distintas partes del mundo.

Pepe Alba ha puesto el acento en que, además de una competición, es una actividad cultural, gastronómica y turística en la que "siempre" ha creído el ayuntamiento, que les ha prestado un apoyo "incondicional" que agradece la organización de este evento, en el que se hablará de la trazabilidad del cerdo ibérico, la cría, el engorde o el manejo de las piezas en el secadero, y que contará con la colaboración del chef Javier García, de Lugaris, que presentará su libro 'El jamón a la cocina' y acercará cómo utilizar a nivel casero esas piezas y restos o "taquitos".

Asimismo, ha destacado que acude gente de toda España, de Portugal o de otros países además de quienes ven el concurso vía online, de modo que Badajoz será protagonista a nivel mundial en lo referente al corte y al ibérico, a la par que ha incidido en que el ticket para que el público pueda degustar este producto tendrá un precio "muy popular" de 6 euros, además de la opción de optar a distintos premios que se publicarán en las redes sociales del Concurso de Cortadores de Jamón.