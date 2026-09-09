Cinco Estrellas Club amplia a 27 sus ciudades de origen con vuelos regionales a Egipto, entre ellas Badajoz

El touroperador Cinco Estrellas Club ha anunciado la ampliación de su operativa especial de vuelos regionales con destino a Egipto para la temporada de otoño-invierno y de cara a 2027, incrementando sus ciudades de salida en España de 21 a un total de 27 aeropuertos de origen, entre ellos el de Badajoz.

La compañía ofrecerá conexiones hacia el país africano desde los aeropuertos de Valladolid, Málaga, Bilbao, Salamanca, Badajoz, Sevilla, Burgos, Valencia, León, Vigo, Pamplona, Granada, Almería, Jerez, A Coruña, Madrid, Albacete, Murcia, Zaragoza, Alicante-Elche, Gran Canaria, Santiago de Compostela, Asturias, Lleida, Palma de Mallorca, Vitoria y Santander.

La iniciativa busca facilitar la comercialización del destino a las agencias de viajes mediante salidas más cercanas para los usuarios.

La programación articulada por la mayorista contempla paquetes como 'Nilo y Abu Simbel', 'Leyendas Faraónicas' y 'Egipto al Completo', que incluyen estancias en El Cairo, visitas al Gran Museo Egipcio (GEM), traslados a Abu Simbel en avión y cruceros de tres noches por el Nilo con itinerario final en Luxor.

La consejera delegada de Cinco Estrellas Club, Virginia Blasco, ha destacado que la compañía cuenta con más de 30 años de especialización operativa en el destino.

Asimismo, el touroperador ha informado de que mantiene abiertas las últimas plazas para las salidas regionales programadas durante los meses de otoño de 2026, mientras que las reservas anticipadas para la operativa de 2027 ya han comenzado a registrar actividad comercial.