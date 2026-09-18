La Catedral de Badajoz abre su Puerta Santa para celebrar un Año Jubilar

El arzobispo de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo, ha abierto en la tarde de este jueves la Puerta Santa que da paso al Año Jubilar por el 750º aniversario de la consagración de la Catedral de la capital pacense, un jubileo que se prolongará hasta el 17 de septiembre de 2027.

Los actos han comenzado con la salida, desde el Arzobispado, de la procesión hasta las puertas de la Catedral, con la participación de una decena de obispos y arzobispos, más de 70 sacerdotes, religiosas y religiosos, y autoridades civiles y militares que acudieron a la celebración.

Al llegar a la puerta de la Catedral el deán, Pedro Fernández Amo, daba lectura al documento, procedente de Roma, relativo a la concesión del Año Jubilar y la indulgencia plenaria.

Cabe señalar que el Papa León XIV ha enviado un mensaje a la Archidiócesis, a través de la Nunciatura Apostólica, en el que traslada su felicitación y se suma espiritualmente a la celebración de este Año Jubilar. Su mensaje ha sido leído por Carlos Torres, canciller del Arzobispado y, a continuación y ante la Puerta Santa ha tenido lugar la oración del arzobispo, tras la cual se pronunciaban las tres invocaciones que sustituyen el antiguo gesto de los martillazos.

Una vez dentro del templo comenzaba una eucaristía, en cuya homilía José Rodríguez Carballo ha señalado "cuántos motivos para dar gracias al Señor por estos 750 años". "¡Loado seas mi Señor!", ha exclamado, para recordar que esta celebración no puede quedarse en una memoria del pasado, sino que se tiene que "hacer memoria de nuestra pertenencia a Cristo".

El arzobispo también se ha referido al significado y simbolismo teológico de la cátedra desde la cual el obispo "está llamado a enseñar, gobernar y santificar"; y ha pedido que "el templo vivo que somos nosotros irradie la luz de Cristo", "porque la Iglesia no son las piedras, somos nosotros y Jesús es la piedra angular que nos llama a trabajar en la Iglesia de Dios". Por último, ha rogado que la Virgen acompañe a la Iglesia de Mérida-Badajoz en este aniversario y que el testimonio de San Juan Bautista y Santa Eulalia sean "un estímulo constante".

La colecta se destinará a un proyecto solidario vinculado al jubileo y que será uno de los del Fondo Diocesano de Solidaridad que se nutre con el 1 por ciento de los gastos ordinarios de las instituciones diocesanas, según indica en nota de prensa el Arzobispado de Mérida-Badajoz.

Después de la comunión, se ha realizado el gesto de las ocho lámparas en la zona de las cruces de la consagración, siete por los siete siglos de historia y otra por el futuro y la continuidad de la fe.

Con motivo de esta efeméride, el Ayuntamiento de Badajoz ha iluminado el palacio municipal, el Puente Real y el Fuerte de San Cristóbal con el color identificativo del Cabildo y de la Archidiócesis.

Dentro de la web de la Catedral de Badajoz se ha abierto un apartado sobre el 750º aniversario, en el que aparece una invitación del arzobispo a visitar el templo catedralicio, el himno del jubileo, la historia y agenda de actividades para ese año, entre otras cosas.

Durante todo este año habrá actividades muy variadas desde cinco perspectivas: historia, arte, fe, conservación del patrimonio y apertura a todos, a tenor de las cuales el deán de la Catedral, Pedro Fernández Amo ha señalado entre las más próximas que el 25 de septiembre se celebrará un concierto de la Orquesta de Extremadura, que por primera vez va a tocar en la Catedral.

Asimismo, el 15 de noviembre será el estreno, con la Orquesta Barroca del Conservatorio, de una obra del archivo musical de la Catedral dentro del programa denominado 'Resonando la música de la Catedral', que este año será una misa de Réquiem que encargó Godoy con motivo de la finalización de la Guerra de las Naranjas.

Destacan también las peregrinaciones al templo catedralicio desde toda la Archidiócesis durante los cinco domingos de Cuaresma, además de una peregrinación de las hermandades y cofradías, de enfermos y todo el mundo de la salud.

El pasado 8 de septiembre, el arzobispo firmaba el decreto por el que se establecen las condiciones para obtener la indulgencia plenaria durante este Año Jubilar. En concreto, podrán lucrarla los fieles que peregrinen a la Catedral y participen devotamente en los ritos jubilares, cumpliendo las condiciones habituales de confesión sacramental, comunión eucarística y oración por las intenciones del romano Pontífice.

También podrán obtenerla quienes, cumpliendo estas condiciones, permanezcan un tiempo adecuado en oración en la Catedral, pidiendo por la fidelidad a la vocación cristiana, las vocaciones sacerdotales y consagradas, la evangelización y la defensa de la familia humana.

Los ancianos, enfermos y personas impedidas por causa grave podrán obtener igualmente la indulgencia siguiendo las celebraciones jubilares a través de los medios de comunicación y uniéndose espiritualmente a ellas, con la intención de cumplir las condiciones establecidas tan pronto como les sea posible.

Igualmente, se concede indulgencia parcial a quienes, con corazón contrito, practiquen obras de misericordia, penitencia o caridad. Se propone especialmente la colaboración con el proyecto solidario del 750º aniversario, así como el rezo del rosario, la participación en el viacrucis y en las procesiones de Semana Santa con espíritu de conversión y penitencia.

La Bendición Papal se impartirá al final de la Santa Misa en los principales días del Año Jubilar, como son el pasado 17 de septiembre, junto con el 19 de marzo, el 24 de junio y el 17 de septiembre de 2027, además de las solemnidades de la Inmaculada Concepción, Natividad del Señor y Pascua de la Resurrección.