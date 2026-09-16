Silvia González es la única candidatura que ha superado el mínimo de avales exigido en el proceso de primarias del PSOE de Badajoz

Silvia González Chaves es la única candidatura que ha superado el mínimo de avales exigido en el proceso de primarias del PSOE de Badajoz, según ha confirmado el Comité Organizador.

Una vez finalizado el plazo establecido para la presentación de avales y realizado el correspondiente recuento por parte del Comité Organizador de las primarias del PSOE de Badajoz, la candidatura de Silvia González Chaves es la única que ha superado el número mínimo de avales establecido en el proceso.

En concreto, la candidatura ha superado el 15% del total de la militancia de la agrupación local, porcentaje fijado como requisito mínimo para continuar adelante en el proceso de primarias.

A partir de este momento, se abre un periodo de 24 horas durante el cual las candidaturas que no hayan alcanzado el mínimo de avales podrán presentar las reclamaciones que consideren oportunas, de acuerdo con las normas que regulan el proceso.

Una vez finalizado este periodo y resueltas, en su caso, las reclamaciones que pudieran presentarse, si ninguna de ellas prosperase, Silvia González Chaves será proclamada oficialmente candidata del PSOE a la Alcaldía de Badajoz para las elecciones municipales de mayo de 2027.