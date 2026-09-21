El ciclo de conferencias de Al-Mossassa de Badajoz arranca este lunes sobre la figura de Alfonso IX

El ciclo de conferencias con motivo de la fiesta que conmemora la fundación árabe de la ciudad de Badajoz, Al-Mossassa Batalyaws 2026, arranca este lunes, día 21, en torno a la figura de Alfonso IX como legislador a cargo del presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Extremadura y de la Fundación Caja Badajoz, Francisco La Moneda Díaz.

Organizado por Amigos de Badajoz, el ciclo celebrará la primera de sus citas en las Casas Consistoriales a las 20,00 horas a cargo de este doctor en Derecho, profesor de Derecho Civil de la Universidad de Extremadura, vicepresidente de la Conferencia Permanente de Academias de Ciencias Jurídicas de Iberoamérica, académico de honor de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España y miembro de la Sección de Derecho Civil de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España.

Francisco La Moneda Díaz ha sido distinguido con el Premio 'Antonio Cuéllar' del Colegio de Abogados de Badajoz, 1999 y 2004, y con la Medalla de Oro de la Sociedad Española para la Seguridad y Salud en el Trabajo, así como com la Medalla con Palma de Oro al Mérito Ciudadano otorgada por la Asociación Nacional de Títulos de la Nación de Francia, en reconocimiento a su labor en servicio a la comunidad internacional en su desempeño en el Derecho.

También es Premio Nacional de LEY en 2016 como despacho de prestigio y miembro de la Asociación Histórico-Militar Alfonso IX, además de vocal de la Junta Electoral Regional y director del Comité Científico del Observatorio de la Familia y la Infancia de la Junta de Extremadura. En 2024 se le concedió el Premio 'Decreta' por la Asociación de Amigos de los Decreta de León y es patrono de la Academia de las Artes y las Letras de León.

La conferencia se titula 'Alfonso IX el legislador' y ahonda en esta figura muy desconocida en general, al predominar desde el siglo XIII en la historiografía la historia del reino de Castilla, más que la del reino de León. Alfonso IX fue, como todos los reyes de la Edad Media y en plena fase de reconquista, un rey guerrero. Sin embargo, lo más característico de su reino y que lo hace especialmente singular, no son sus conquistas (entre ellas Cáceres, Mérida y Badajoz), sino el ser el primer rey que convoca al pueblo a unas Cortes, las primeras del mundo en la que ello tiene lugar.

Así lo ha declarado la Unesco en 2013 al considerar a la Cortes de León de 1188 como la "cuna del parlamentarismo". Además, en aquellas Cortes se declararon unos derechos, los conocidos como 'Decreta' de León que recogen unos derechos a todos los ciudadanos que hoy en día sorprenderían, pues muchos de ellos son la base incipiente de los que actualmente se incluyen en las modernas constituciones, y que muchos países en pleno siglo XXI ni siquiera tienen reconocidos.

Con ello queda desvirtuada la leyenda de que el origen de los parlamentos se encuentra en la Carta Magna de Inglaterra de 1215, mitificada posteriormente a partir del siglo XVIII, según indica en nota de prensa Amigos de Badajoz sobre esta conferencia que presenta Julián García Blanco.

La segunda conferencia tendrá lugar este martes 22. también en las Casas Consistoriales a las 20,00 y a cargo de José Manuel Rubio Gómez-Caminero, abogado ejerciente desde el 16 de mayo de 1980 elegido Decano desde 1998 hasta 2007. Licenciado en Derecho y Máster en Ciencias Sociales y Jurídicas por la Universidad de Extremadura, de la que es profesor asociado de Derecho Romano, ha sido reconocido con la Gran Cruz al mérito en el ejercicio de la Abogacía concedida por el Consejo General de la Abogacía Española y la Gran Cruz de 1ª Clase de San Raimundo de Peñafort concedida por el Ministerio de Justicia.

Académico de número de la Real Academia Extremeña de Jurisprudencia y Legislación, vicepresidente del Consejo General de la Abogacía Española desde 2002 hasta 2008 y vicepresidente de la Corte Extremeña de Arbitraje, Rubio Gómez-Caminero ofrecerá la conferencia 'Alfonso IX y el misterio del Fuero de Badajoz', entendido este último como tal porque no se conoce ningún ejemplar del mismo.

La razón de que se afirme su existencia proviene solamente de una carta que el erudito Fray Antonio de Guevara, obispo de Mondoñedo, escribe en 1526 al obispo de Badajoz en contestación a la que éste le remitió pidiéndole que le explicara 'los Fueros de Badajoz'.

En esta carta relata Guevara la sorpresa y el malestar que le produjo saber que el secretario del obispo de Badajoz le hurtó el original del Fuero, que guardaba en su biblioteca, agradeciendo que no entendieran el texto ("sin duda porque fue escrito tres siglos antes") ya que esta fue la razón de que le devolvieran el libro reconociendo el hurto. Tras el reproche, transcribe y "descifra" dieciocho artículos de lo que sería el texto completo.

María Rubio Sancho será la encargada de presentar esta segunda conferencia de un ciclo, cuya siguiente cita será el miércoles con el catedrático de la Universidad de León Hermenegildo López González y '1230: el fin de un sueño o el comienzo de un mito'.