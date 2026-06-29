El 112 Extremadura activa este martes la alerta naranja por altas temperaturas en las Vegas del Guadiana

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura activará este martes, 30 de junio, la alerta naranja por altas temperaturas en la comarca pacense de las Vegas del Guadiana, por temperaturas máximas de 40 grados, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Ante esta previsión, el 112 de Extremadura activará la alerta naranja desde las 13,00 y hasta las 21,00 horas de este martes, mientras que en el resto de la región activará la alerta amarilla por altas temperaturas.

El centro de emergencia recomienda a las alcaldías que mantenga en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de sus respectivas localidades, así como a los servicios de Policía Local.

A la ciudadanía se le aconseja evitar la exposición al sol en las horas centrales del día; beber abundantes líquidos sin esperar a tener sed, sobre todo agua y zumos refrigerados, y evitar comidas copiosas y no consumir bebidas alcohólicas.

Asimismo, se recomienda reducir la actividad física y permanecer en lugares ventilados o acondicionados; usar ropa de tejidos naturales, ligera y holgada, de colores claros, sombrero, gafas de sol y cremas protectoras solares.

En las casas, el Centro 112 recomienda utilizar las habitaciones más frescas, bajar persianas y cerrar ventanas por el día y abrirlas por la noche para ventilar; mantener los alimentos en el frigorífico y vigilar siempre las medidas higiénicas de conservación.

También prestar atención a los menores de edad y personas mayores, vigilando su grado de hidratación y, en caso de urgencia, ponerse en contacto con el 112.