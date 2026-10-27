Vila-real reparte 1.100 raciones de Olla de la Plana en una degustación solidaria a beneficio de Un Petit Pas.

Vila-real ha celebrado esta tarde una degustación solidaria de Olla de la Plana en la que se han repartido alrededor de 1.100 raciones. La recaudación obtenida se destinará a la asociación Un Petit Pas, en una iniciativa que combina la promoción de la gastronomía local con la solidaridad.

El acto, previsto inicialmente para el lunes pasado, se aplazó hasta la tarde de este lunes debido a las condiciones meteorológicas.

La degustación forma parte de la programación de las jornadas gastronómicas Mengem a Vila-real Olla de la Plana, impulsadas por Ashiovi y la Asociación Gastronómica y Cultural de Vila-real, con el objetivo de dar a conocer y poner en valor este plato tradicional de la cocina local.

La iniciativa continuará durante el mes de noviembre, cuando un total de 16 establecimientos de restauración de la ciudad incorporarán la Olla de la Plana a sus menús, contribuyendo así a difundir la gastronomía de Vila-real y a dinamizar el sector hostelero.

El alcalde de Vila-real, José Benlloch, el concejal de Comercio, Xus Madrigal, y otros representantes de la corporación municipal han participado en esta actividad solidaria, que une tradición culinaria, promoción de la hostelería local y apoyo a las entidades sociales.