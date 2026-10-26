Burriana impulsa la construcción de 48 viviendas protegidas para facilitar el acceso de los jóvenes

El Ayuntamiento de Burriana da un nuevo paso para impulsar la construcción de vivienda asequible en el municipio. La Junta de Gobierno Local ha aprobado la firma de un convenio de encomienda de gestión con la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha), dependiente de la Generalitat Valenciana, para tramitar la adjudicación de una parcela municipal destinada a promover nuevas viviendas de protección pública (VPP).

El terreno, situado en el número 21 de la calle Roberto Roselló Gasch, cuenta con una superficie de 759 metros cuadrados. La operación se realizará mediante la fórmula de enajenación por permuta, por la que el consistorio recibirá los locales que se construyan en la parcela para incorporarlos al patrimonio municipal.

El proyecto contempla la construcción de aproximadamente 48 viviendas de protección pública, con especial atención a los jóvenes de Burriana, uno de los colectivos que encuentra mayores dificultades para acceder a una vivienda debido al incremento de los precios del mercado inmobiliario.

La EVha asumirá la gestión técnica y la licitación

En virtud del convenio, la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo se encargará de elaborar los informes de viabilidad jurídica, técnica y económica, además de dirigir el procedimiento de licitación pública y seleccionar a las empresas constructoras que opten a desarrollar la actuación.

Por su parte, el Ayuntamiento de Burriana mantendrá la titularidad de sus competencias y facilitará la tramitación de las licencias urbanísticas necesarias. Asimismo, asumirá las cargas fiscales correspondientes a los inmuebles que reciba una vez finalizadas las obras.

La iniciativa se enmarca en el Plan Vive Comunitat Valenciana, impulsado por la Generalitat para aumentar la oferta de vivienda asequible mediante la colaboración público-privada y la movilización de suelo público. El objetivo es contribuir a paliar las dificultades de acceso a la vivienda ante la subida continuada de los precios del mercado libre.

Bonificación del 50 % del ICIO para las VPP

Esta actuación coincide con la reciente aprobación por parte del Pleno Municipal de Burriana de mantener una bonificación del 50 % en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para las viviendas de protección pública.

Con esta medida fiscal, el Ayuntamiento busca incentivar la construcción de este tipo de inmuebles y favorecer la creación de alternativas habitacionales más accesibles, especialmente para la población juvenil.