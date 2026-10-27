Vila-real presenta un plan director con 113 actuaciones para impulsar el comercio local hasta 2030.

El Ayuntamiento de Vila-real ha presentado las conclusiones y propuestas del Plan director de comercio y servicios, un documento estratégico con vigencia prevista entre 2027 y 2030 que recoge 113 actuaciones para reforzar el tejido comercial y empresarial de la ciudad. El estudio, elaborado tras un año de trabajo con la participación de más de 500 personas mediante encuestas, entrevistas y talleres, ofrece un diagnóstico actualizado del sector y establece las líneas de actuación para afrontar los cambios en los hábitos de consumo.

El documento llega casi 25 años después de la elaboración del primer plan de estas características en la ciudad y pretende servir como hoja de ruta para las políticas de apoyo al comercio durante los próximos años.

Entre las principales iniciativas anunciadas destaca la creación del Observatorio de Impulso al Comercio y Servicios Locales, que se encargará de realizar el seguimiento de las propuestas, evaluar la evolución del sector y velar por la puesta en marcha de las actuaciones previstas.

El Ayuntamiento destina más de 800.000 euros anuales al apoyo del comercio local mediante distintas medidas, como bonificaciones fiscales, cesión de espacios, convenios con UCOVI y Ashiovi, colaboración con la Cámara de Comercio, campañas de dinamización comercial e iniciativas como los Vilabons.

Según los datos recogidos en el plan, Vila-real cuenta con 3.671 locales de actividad, de los cuales 457 corresponden al comercio minorista. El 81 % de las actividades está vinculado al sector servicios, mientras que el 40,3 % de las actividades económicas se concentra en la zona centro.

El estudio analiza las diferencias entre la actividad comercial del centro y la de los barrios, así como las necesidades de los profesionales del sector y el perfil de las personas consumidoras. También examina los factores que influyen en las decisiones de compra e identifica los servicios y propuestas que la ciudadanía echa en falta.

Una de las principales conclusiones apunta a un cambio estructural en el comercio local que, pese a la capacidad de compra existente en Vila-real, una parte de la demanda se desplaza fuera de la ciudad. A esta situación se suman los nuevos hábitos de consumo y las expectativas de los clientes, que demandan una oferta más digital, visible y experiencial.

El Plan director establece tres grandes retos para el periodo 2027-2030, reforzar la centralidad comercial de Vila-real, conectar con el consumidor actual para estimular la demanda y mejorar el entorno urbano para fortalecer la identidad y el atractivo de la ciudad.

Estos objetivos se concretan en seis ejes de acción y un total de 113 actuaciones, de las cuales 53 se consideran prioritarias para reactivar el centro comercial. Las medidas buscan orientar las políticas municipales y las iniciativas de apoyo al sector, teniendo en cuenta tanto las necesidades de los establecimientos como la evolución del entorno urbano y de los hábitos de compra.

El documento ha sido elaborado por la Oficina de Comercio y Territorio PATECO del Consejo de Cámaras de Comercio Oficiales de la Comunitat Valenciana, en el marco del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Vila-real y la Cámara de Comercio de Castellón. El acuerdo incluye acciones formativas, estudios y asesoramiento dirigidos al tejido comercial y empresarial de la ciudad.