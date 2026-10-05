Onda destina 40.000 euros a ayudas para material escolar no curricular de Educación Infantil

El Ayuntamiento de Onda ha abierto una nueva convocatoria de ayudas para la adquisición de material escolar no curricular destinado al alumnado de Educación Infantil durante el curso 2026-2027.

Las ayudas están dirigidas a los centros públicos, privados concertados y privados autorizados por la Generalitat Valenciana que estén ubicados en el municipio de Onda. La subvención será de 30 euros por cada alumno matriculado en los niveles P0, P1, P2, P3, P4 y P5 en el momento de presentar la solicitud.

La convocatoria permitirá financiar la adquisición de material no curricular de uso directo por parte del alumnado que resulte necesario para el desarrollo de las actividades educativas y que haya sido diseñado y aprobado por cada centro. De este modo, la ayuda municipal se destina a facilitar la disponibilidad de recursos para el trabajo cotidiano en las aulas durante el curso escolar.

Los centros educativos interesados podrán presentar sus solicitudes hasta el 23 de octubre de 2026. El trámite deberá realizarse de forma telemática a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Onda, utilizando el modelo normalizado establecido para la convocatoria.

Entre la documentación que deberán aportar los centros se incluye el listado del material no curricular, certificado por el propio centro, así como la relación del alumnado matriculado en los diferentes niveles de Educación Infantil.

Una vez aprobada y notificada la concesión, el Ayuntamiento podrá anticipar el 70 % de la subvención concedida. El importe restante se abonará posteriormente, una vez que el centro haya justificado la ayuda al finalizar el curso escolar.