Nules refuerza los tratamientos contra los mosquitos tras los últimos episodios de lluvias.

El Ayuntamiento de Nules ha intensificado en los últimos días los tratamientos terrestres para prevenir la aparición de focos de mosquitos en el término municipal. A estas actuaciones se suma el tratamiento aéreo realizado por la Diputación Provincial de Castellón en la finca del Pou con el objetivo de evitar la proliferación de estos insectos.

Desde la Concejalía de Sanidad se señala que los tratamientos preventivos se desarrollan durante todo el año, aunque en las últimas semanas se han reforzado las labores de prevención y se han intensificado los tratamientos larvicidas en diferentes puntos del término municipal, especialmente tras los últimos episodios de lluvias.

Estas actuaciones tienen como objetivo prevenir la aparición de nuevos focos, reducir la presencia de mosquitos y minimizar las molestias a la ciudadanía. Ante las actuales condiciones climatológicas, la colaboración vecinal resulta especialmente importante para evitar la acumulación de agua en espacios privados.

En este sentido, se recomienda taladrar los recipientes utilizados para depositar flores con el fin de evitar que acumulen agua, utilizar alternativas como esponjas para mantener las flores, fomentar el uso de plantas naturales con pocas necesidades hídricas y vaciar y colocar boca abajo los jarrones y platos de macetas que no se utilicen.

También se aconseja evitar elementos decorativos u otros objetos que puedan acumular agua, así como controlar posibles acumulaciones en macetas, cubiertas, suelos o balsas de agua situadas en propiedades particulares.

El Ayuntamiento recuerda que no puede intervenir directamente en las zonas privadas, por lo que la prevención en estos espacios requiere de la colaboración de los propietarios y residentes para evitar que el agua estancada se convierta en un foco de proliferación de mosquitos.

Asimismo, se solicita a la ciudadanía que comunique al Departamento de Sanidad del Ayuntamiento la detección de focos de mosquitos o la aparición de picaduras considerables, con el objetivo de que la empresa encargada pueda intervenir en el lugar en un plazo inferior a 24 horas.

El Ayuntamiento de Nules cuenta desde 2016 con una Ordenanza Municipal para la Prevención y Control de los Mosquitos, cuyo objetivo es establecer las medidas necesarias para controlar las poblaciones de estos insectos y minimizar los efectos molestos y perjudiciales que puedan ocasionar al vecindario.

La ordenanza se complementa con campañas informativas y de concienciación ciudadana y contempla medidas específicas ante posibles incumplimientos.