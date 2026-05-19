Las ganaderías de Partido de Resina y la Quinta se suman a programación taurina de la próxima Fira d´Onda el próximo octubre

El Ayuntamiento de Onda ha presentado novedades taurinas para de la Fira 2026 con el anuncio de uno de los toros cerriles y uno de los encierros que formarán parte de unas fiestas que volverán a situar al municipio como referente del bou al carrer en la Comunitat Valenciana.

El concejal de Fiestas y Tradiciones, Sergio Puig, ha dado a conocer al toro ‘Bellotito’, número 18 y guarismo 0, perteneciente a la prestigiosa ganadería Partido de Resina, heredera del histórico hierro Pablo Romero y considerada una de las divisas con más personalidad y tradición del campo bravo español.

Asimismo, también se ha anunciado uno de los encierros de la Fira, que correrá a cargo de la reconocida ganadería La Quinta, uno de los hierros más valorados actualmente por los aficionados gracias al comportamiento y la seriedad de sus animales.

La elección de ambas ganaderías ha sido consensuada junto a la Junta de Festes, que ha apostado de manera unánime por incorporar estos hierros a la programación taurina con el objetivo de reforzar el nivel y la calidad del cartel de la Fira 2026.

La presencia de Partido de Resina supone incorporar a la feria uno de los hierros más emblemáticos del panorama nacional, cuya trayectoria histórica y personalidad convierten cada uno de sus ejemplares en un importante atractivo para los aficionados taurinos.

Por su parte, La Quinta se ha consolidado como una de las ganaderías más destacadas del panorama actual por la seriedad y el juego de sus astados, siendo habitual en citas taurinas de primer nivel. Su participación en la Fira refuerza la apuesta de Onda por mantener una programación reconocible y de calidad.

El Ayuntamiento ha avanzado además que próximamente se darán a conocer nuevos toros, encierros y más detalles de la programación taurina de la Fira 2026 a través de los canales oficiales y de la web municipal.

La programación taurina volverá a reunir a peñas, asociaciones y miles de aficionados durante las fiestas patronales, consolidando el impacto social, cultural y económico de la ciudad. En los últimos años, Onda se ha convertido en uno de los municipios de referencia en el ámbito taurino, un reconocimiento reforzado recientemente con la declaración de la Fira d’Onda como Fiesta de Interés Turístico Autonómico.