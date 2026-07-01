El Ayuntamiento de Vila-real incorpora a 27 personas al programa de empleo agrario financiado por el SEPE

El Ayuntamiento de Vila-real ha puesto en marcha una nueva edición del programa de empleo agrario subvencionado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), una iniciativa destinada a facilitar la continuidad laboral de personas desempleadas, preferentemente del sector agrario, tras la finalización de la campaña citrícola de 2026.

El SEPE ha concedido una subvención de 163.972,26 euros para el desarrollo del programa, mientras que el coste total, incluida la aportación municipal, asciende a 168.848,81 euros.

La selección de las personas participantes se ha realizado a partir de la preselección efectuada por el Espai Labora de Vila-real. Posteriormente, la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento ha ordenado las candidaturas según la puntuación obtenida, conforme a los criterios establecidos por el SEPE.

Por segundo año consecutivo, el consistorio ha concentrado toda la subvención en una única fase, una fórmula que permite ampliar la duración de los contratos. En esta edición se han incorporado 27 personas, de las cuales 23 desempeñarán funciones de peón y cuatro ejercerán como capataces. Los contratos estarán vigentes entre el 1 de julio y el 30 de septiembre.

Durante los próximos tres meses desarrollarán labores de limpieza de caminos rurales, acequias y barrancos, además de trabajos de mantenimiento en el paraje del Termet y el entorno del Molí Nou de Santa Sofía. El programa también contempla actuaciones de limpieza y pintura en las zonas exteriores de instalaciones deportivas y centros educativos.

Asimismo, las personas participantes ya han recibido los equipos de protección individual necesarios para el desempeño de sus funciones y asistirán a dos jornadas de formación en prevención de riesgos laborales programadas para los días 3 y 21 de julio.