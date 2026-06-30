Almassora reabre este domingo el Mercaplatja con una veintena de puestos junto al mar.

El Ayuntamiento de Almassora pondrá en marcha este próximo domingo, 5 de julio, una nueva edición del Mercaplatja, el tradicional mercado estival que se instala en la zona de la playa, concretamente entre las calles Mestral y Roser del Mar, con el objetivo de acercar la actividad comercial a vecinos y visitantes durante los meses de verano.

El recinto contará con más de una veintena de puestos de venta ambulante en los que se podrán adquirir productos de alimentación, frutas y verduras, ropa, calzado y complementos. Además, se habilitará un bar móvil para ofrecer un espacio de descanso y refrigerio a los asistentes.

El Mercaplatja abrirá todos los domingos, de 08.00 a 13.00 horas, hasta el próximo 30 de agosto, formando parte de la programación de actividades y servicios organizada por el Ayuntamiento para la temporada estival.

Durante los meses de verano también permanecerán en funcionamiento otros espacios comerciales del municipio, como el Mercado Municipal, que abre de 08.00 a 14.00 horas, y el mercado ambulante de los martes y viernes, que se celebra entre las 07.00 y las 13.00 horas.