El Ayuntamiento de Vila-real convoca a los artistas locales para diseñar el brazalete 'Endavant Província'

El Ayuntamiento de Vila-real ha abierto la convocatoria para que artistas y creadores locales presenten sus propuestas al Concurso de Diseño de Brazaletes Endavant Província 2026/27, una iniciativa del Villarreal CF destinada a promocionar la identidad cultural, artística y patrimonial de los municipios de Castellón.

Cada ayuntamiento podrá presentar una única candidatura, elaborada por un artista vinculado al municipio y avalada por el consistorio. Los diseños deberán reflejar elementos representativos de la localidad, como su patrimonio, tradiciones, fiestas, gastronomía, paisajes o personajes destacados.

El plazo para presentar las propuestas permanecerá abierto hasta el 12 de julio de 2026. Posteriormente, un jurado especializado seleccionará el diseño que representará a Vila-real en la convocatoria provincial, de la que el Villarreal CF elegirá 19 brazaletes para que sean lucidos por el capitán del primer equipo durante la temporada 2026/27.

Las personas interesadas deberán presentar su candidatura mediante una instancia general en el Registro General o a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento, indicando expresamente que se trata del "Concurso de Brazaletes de Endavant Província del Villarreal CF".