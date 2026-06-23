La UNED pasa de una situación de déficit a un escenario de superávit y fortalece su presencia en la provincia de Castellón

Bajo la dirección de Alejandro Ribes, la UNED de Castelló en Vila-real ha culminado durante el curso 2025-2026 una etapa de fortalecimiento institucional marcada por la reorganización de sus estructuras internas, la optimización de los recursos disponibles y la definición de una estrategia orientada al crecimiento sostenible. Este proceso ha permitido consolidar un modelo de gestión más eficiente, transparente y preparado para responder a los desafíos académicos y sociales de los próximos años.

La actividad universitaria ha mantenido una evolución positiva, alcanzando las 1.311 matrículas oficiales en enseñanzas regladas y registrando un notable impulso en las iniciativas de Extensión Universitaria. A lo largo del curso se han desarrollado 78 cursos, jornadas, congresos y actividades formativas que, junto con el programa UNED Sénior, han reunido a un total de 2.725 participantes, reforzando el papel del Centro como referente de formación, divulgación y transferencia de conocimiento en la provincia.

Entre los avances más significativos destaca la consolidación y expansión territorial de UNED Sénior, un proyecto que ha ampliado su implantación en diferentes municipios castellonenses y que continúa acercando la universidad a nuevos públicos mediante una oferta cultural y educativa accesible, inclusiva y de calidad.

El Centro Asociado trabaja ya en la planificación del curso 2026-2027, con el objetivo de ampliar su oferta académica y de extensión mediante nuevas alianzas institucionales, programas especializados, actividades culturales, formación en idiomas y propuestas adaptadas a las demandas emergentes del territorio.