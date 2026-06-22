Dos vinos de Vegamar conquistan el Oro en el Concurso Mundial de Bruselas celebrado en Ereván

Los vinos de Bodegas Vegamar han vuelto a situarse entre la élite internacional tras conseguir dos Medallas de Oro en la Sesión de Blancos y Tintos del Concurso Mundial de Bruselas 2025, celebrada este año en Ereván, capital de Armenia. El certamen, considerado uno de los más importantes del sector por el elevado número de muestras participantes, reunió en esta edición cerca de 7.000 vinos procedentes de distintos países.

Los galardones fueron para el Esencia Vegamar 2023 y el Vegamar Crianza 2023, dos referencias elaboradas con diferentes ensamblajes varietales y tiempos de crianza en barrica que han convencido al jurado internacional por su calidad y personalidad.

El Esencia Vegamar 2023 combina garnacha y syrah, una unión entre la variedad autóctona del Alto Turia, en la DOP Valencia, y una de las castas francesas más reconocidas del Mediterráneo. El resultado es un vino con gran capacidad de envejecimiento y una marcada proyección internacional gracias al equilibrio entre tradición local y perfil global.

Este reconocimiento se suma a un año especialmente exitoso para Esencia Vegamar, que ya había obtenido un Gran Oro en Vinespaña, situándose entre los mejores vinos del concurso, además de una Medalla de Plata en CINVE.

Por su parte, el Vegamar Crianza 2023 logró también la Medalla de Oro gracias a un coupage en el que la syrah comparte protagonismo con tempranillo y merlot. La combinación de estas tres variedades aporta complejidad y estructura a un vino que continúa consolidando su éxito en los mercados de exportación.

Además de las medallas obtenidas, Vegamar destacó la excelente valoración recibida por los vinos de la gama Huella, correspondientes a la añada 2025. Las referencias Huella de Syrah, Huella de Garnacha, Huella de Merseguera y el blanco elaborado con moscatel y sauvignon blanc quedaron a tan solo una décima de alcanzar la Medalla de Oro, confirmando el alto nivel de la producción de la bodega valenciana.

Con estos resultados, Vegamar reafirma su posición como una de las bodegas de referencia de la Comunitat Valenciana y fortalece su presencia en los principales mercados internacionales.