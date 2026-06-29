Moncofa recupera en julio el autobús gratuito que conecta la estación de tren con todas sus playas.

El Ayuntamiento de Moncofa volverá a poner en marcha, a partir del primer jueves de julio, la línea gratuita de autobús 'Playas de Moncofa', un servicio financiado íntegramente por el consistorio con el objetivo de facilitar la movilidad y mejorar la conexión entre la estación de tren, el casco urbano y toda la fachada litoral durante la temporada estival.

La línea conectará la estación ferroviaria con el centro del municipio y recorrerá todas las playas de Moncofa, desde el Estanyol hasta el Camí de Cabres y el Grau. De este modo, tanto los vecinos como los visitantes podrán desplazarse de forma cómoda sin necesidad de utilizar el vehículo privado.

El servicio estará operativo durante los meses de julio y agosto, con expediciones los jueves y sábados en diferentes franjas horarias para adaptarse a las necesidades de los usuarios y facilitar los desplazamientos a lo largo del día.

Además, el Ayuntamiento ya trabaja en un estudio para ampliar esta prestación durante los meses de invierno. El objetivo es consolidar una red de transporte público que dé servicio durante todo el año y mejore la movilidad en el municipio.