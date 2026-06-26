Los centros bibliotecarios de Vila-real permanecen abiertos pero se adaptan los horarios por el periodo estival

Durante este periodo, la Biblioteca Central abrirá de lunes a viernes, de 9.00 a 13.30 horas, mientras que las bibliotecas infantiles atenderán al público también de lunes a viernes, de 10.30 a 13.30 horas. Como principal novedad de este verano, la concejala anuncia que la Biblioteca Universitaria del Conocimiento (BUC) habilitará su primera planta como sala de estudio, con un horario de 9.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas, de lunes a viernes.

Esta medida pretende dar respuesta a las necesidades de los estudiantes que preparan exámenes o trabajos durante los meses de verano y ampliar los espacios municipales destinados al estudio.

El Ayuntamiento de Vila-real anima a la ciudadanía a seguir haciendo uso de la red de bibliotecas municipales durante los meses estivales y ha recordado que, además del servicio de préstamo, estos equipamientos son un punto de encuentro para fomentar el hábito lector y acercar la cultura al conjunto de la población.